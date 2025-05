A finales de mayo Gema Cortés se enfrentó a un duro momento. Se puso delante del espejo y, acompañada por su familia, empezó a cortarse ... el pelo. Era domingo y fue ese día cuando también le contó a sus hijos de 4 y 3 años que estaba enferma. El pasado mes de marzo, a esta mujer conocida por su larga trayectoria en el Partido Popular de Extremadura le diagnosticaron cáncer de mama.

A sus 39 años, está en pleno proceso oncológico. «Me noté un bultito en febrero. En un principio no le di mucha importancia hasta que fui al médico, me hicieron una ecografía y me dijeron que teníamos que seguir haciendo pruebas. Ahí, automáticamente asumí que iba a tener un tumor malo y tendría que recibir tratamiento», recuerda Cortés. «Ya empecé a prepararme porque necesitas un proceso para interiorizar que al final te ha tocado a ti», explica la política, que fue diputada regional durante tres legislaturas antes de ser concejala y portavoz en el Ayuntamiento de Badajoz.

Antes de escuchar la palabra cáncer ya se empezó a preparar para lo que venía. «Solo sabía que iba a ser duro, pero nada más». Padece uno de los tumores de mama más habituales. «No he sido capaz de decir la palabra cáncer hasta que ha ido avanzando todo. No sé por qué, pero no era capaz. Decía que mi bulto necesitaba este tratamiento, pero esa palabra me ha costado mucho expresarla», se sincera Gema, que ahora lo explica con naturalidad.

El 17 de mayo empezó con las sesiones de quimioterapia y hace dos semanas fue operada. El 12 de octubre se le pudo ver, con su pañuelo en la cabeza, en la tradicional recepción en el Palacio Real por el Día de la Hispanidad.

«Eso fue un sábado y a mí el viernes me habían quitado el último drenaje que me quedaba de la operación, así que me fui allí», comenta Gema.

«Esta enfermedad es dura para quien la vive, pero mucho más para los que te quieren», dice Gema, que acaba de ser operada

Lleva la enfermedad con optimismo, aunque reconoce que también hay momentos muy difíciles. «A veces he tenido miedo, no lo puedo negar».

Según explica, le costó mucho cortarse el cabello. «No por la imagen física, sino porque en este proceso no me he sentido una persona enferma y, al mirarme al espejo y verme con el pañuelo, me recuerda que estoy en un proceso oncológico, de cáncer».

Ahora ya es capaz de nombrar esas seis letras. Del primer 'shock' han pasado seis meses. «Cuando te dicen que es un tumor malo se te para el mundo, pero en mi caso me lo he tomado con el mejor optimismo posible. Sé que me voy a curar. Cada día hago todo lo que me dicen los médicos porque sé que ese momento va a llegar», dice esperanzada.

Gema Cortés en la recepción en el Palacio Real por el Día de la Hispanidad. Hoy

«He confiado desde el principio en la curación y eso es lo que me está ayudando. Lo pasé peor cuando lo tuve que contar a mi familia, amigos y mi entorno», reconoce.

«Esta enfermedad es dura para quien la vive, pero mucho más para los que te quieren. Yo sé cómo me encuentro cada día, pero quienes están cerca a veces no se atreven a preguntar por no agobiarte y están pendientes de ti», explica.

«He tenido un tratamiento de quimio que asusta mucho, pero cuando me he encontrado bien he seguido mi día a día»

A ella la fortaleza también se la dio seguir trabajando. «Quedarme en casa pensando me hacía peor que seguir mi vida. He tenido un tratamiento de quimioterapia que asusta mucho, con sus efectos secundarios, pero cuando me he encontrado bien he seguido yendo al Ayuntamiento y con mi día a día normal. Es cierto que a veces te encuentras más cansada y la quimioterapia te deja mal, pero he seguido», detalla Gema, que deja claro que no cree que haya una forma mejor o peor de llevar esta enfermedad. «Cada uno lo afronta como quiere y puede. No me considero ejemplo de nada ni juzgo como lo afronten otras personas», añade.

Simplemente cuenta su experiencia. Ahora está a la espera de una cita que tendrá en los próximos días con su oncóloga. «Es cuando sabré lo que viene. Si será radioterapia u otro tratamiento», dice antes de agradecer a su familia y amigos el apoyo recibido, así como a los sanitarios del Sistema Extremeño de Salud que le han atendido hasta el momento. En concreto, la Unidad de Mama del Perpetuo Socorro de Badajoz y el Hospital de Día, en la séptima planta del Universitario de Badajoz.