La DGT pone en marcha una campaña dedicada al control del transporte escolar

Redacción BADAJOZ. Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00

La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha desde ayer hasta el viernes una nueva campaña de control del transporte escolar, en la que se realizarán inspecciones tanto a vehículos como a conductores. En el caso de los vehículos, se comprobarán las autorizaciones y documentación, las condiciones técnicas y los elementos de seguridad, así como el correcto funcionamiento de los cinturones y sistemas de retención. En cuanto a los conductores, se revisarán el permiso de conducción y los tiempos de conducción y descanso, especialmente en carreteras convencionales y vías urbanas.

Con el objetivo de intensificar los resultados de la campaña y ampliar las intervenciones en el ámbito urbano, la DGT invitará a los ayuntamientos a sumarse a la iniciativa, estableciendo medidas de control y vigilancia sobre el transporte escolar durante esas fechas.

La DGT recuerda la importancia de que los menores viajen correctamente sentados y abrochados con el cinturón de seguridad o con el sistema de retención infantil adecuado a su peso, talla y edad. El objetivo es que no se produzcan fallecimientos de menores por no usar un sistema de retención.

Durante la última campaña de control del transporte escolar, que se desarrolló del 26 al 30 de mayo, se controlaron 95 vehículos, de los que 49 resultaron denunciados (25 en Badajoz y 24 en Cáceres).