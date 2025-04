Descubriendo a Pérez y Pérez

Debajo de casa, en el patio de vecindad, hay un banco de hierro, un clásico banco de parque municipal. No sé quién lo puso ahí, ... quizás fuera el ayuntamiento, no en vano tuvimos un vecino que fue alcalde de Cáceres y otro que fue concejal de Economía. En el banco de casa, se sentaban mi suegra y sus amigas y los inmigrantes africanos del primero. Los inmigrantes ya no se sientan porque la ONG que los traía ha alquilado otro piso en otro edificio, pero, en verano, mi suegra y sus amigas siguen disfrutando del banco porque, dicen, está situado de tal manera que en él siempre hace fresquito.

El viernes pasado, al volver a casa, me esperaba una sorpresa: alguien había depositado sobre el banco dos montones de libros. Se supone que estaban allí a disposición que quien los quisiera coger. El banco de nuestro patio de vecinos se convertía así en un 'banc à lire', a imitación de las 'boîte à lire' que se pusieron de moda en los parques y calles de Francia a principios de siglo, unas cajas de libros para coger gratis o cambiar por otros libros. En Francia llegó a haber 4.000 y enseguida llegaron a España. El banco de libros de casa me llamó la atención, pero tenía prisa, eché un vistazo al pasar y subí en el ascensor. Sin más. Cuando salí a la calle dos días después, los libros seguían allí. Quizás daba reparo cogerlos. La imagen de dos montones de libros en nuestro banco de toda la vida era tan inusual, tan extraña… A lo mejor, todo se debía a la realidad española dibujada por la Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística, que apunta que los españoles, en 2023, dedicamos 3.311 euros por hogar a restaurantes y hoteles y solo 80 a comprar libros, vamos, que leemos poco. ¡Pero, caramba, estos libros eran gratis! El domingo, me senté en el banco, curioseé y me sorprendí: había ocho libros y todos eran novelas escritas por el mismo autor: Rafael Pérez y Pérez. Se trataba de ediciones antiguas y los títulos tenían resonancias de telenovela ('Duquesa Inés', 'Tentación', 'Yolanda', 'Madrinita buena', 'La viuda del pescador') o de serie de terror ('El hombre del tajo en la cara', 'El lobo de la Falconera', 'La torre del misterio'). ¿Quién era Rafael Pérez y Pérez? Desde luego, no se trataba de un autor a quien prestaran atención los libros de texto y tampoco me sonaba de nada ninguno de los títulos. Pero estaba claro que alguien, quizás algún vecino, era devoto de su literatura, así que rebusqué un poco y descubrí que Rafael Pérez y Pérez fue un maestro de escuela, nacido en Cuatretondeta (Alicante) en 1891, al que se considera precursor de las telenovelas, antecesor de Corín Tellado y padre de la novela rosa española. Su popularidad fue enorme. Entre 1929 y 1975, publicó 160 novelas, que fueron traducidas a 22 idiomas. En 1977, se calculaba que había vendido más de cinco millones de ejemplares, casi tantos como la Biblia en castellano. Su última novela, 'Hada Alegría', llegó a las 12 ediciones, pero no escribió más porque empezó a quedarse ciego. A pesar del despreciativo calificativo de género rosa, sus tramas estaban cuidadas, sus temas tenían profundidad y su prosa, según escribió Haro Tecglen en 1984, cuando Pérez y Pérez murió, era pulcra, propia de un maestro de escuela, con las comas en su sitio. La gente de letras despreciaba a Pérez y Pérez, «probablemente porque vendía mil veces más ejemplares que ellos», apuntaba Haro, que contaba cómo en Estados Unidos, donde le decían 'Piris and Piris' era un escritor reconocido, al igual que en Francia. Tras saber todo esto, bajé corriendo al banco, pero ya se habían llevado los libros.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión