El desabastecimiento de fármacos desciende por primera vez en cinco años en la región

El desabastecimiento de fármacos ha sido un tema muy preocupante para todos los farmacéuticos y ahora podemos decir que lo es un poco menos», ... afirma Cecilio Venegas, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz.

Es así porque por primera vez en cinco años ese desabastecimiento no va a más, sino que se ha reducido de forma notable. Tanto es así que los más de 1.500 que han llegado a faltar, se han reducido a 700 en la actualidad tanto en Extremadura como en el conjunto del país porque el mercado del medicamento es global. «Las distribuidoras son las mismas», aclara Venegas.

En las 680 boticas con las que cuenta la comunidad autónoma el desabastecimiento ha ido al alza desde 2020. Orfidal, Tegretol, Daparox, Lactoferrina, Condrosulf, Condrosan, Fluidasa u Ozempic son algunos de los medicamentos que han llegado a faltar en las farmacias extremeñas durante mucho tiempo. Ansiolíticos, laxantes, antiepilépsicos, hipnóticos, cardiacos, antiartrósicos... «El desabastecimiento ha afectado a toda clase de fármacos y de forma general al conjunto de las boticas porque el problema ha sido general», asegura Venegas.

La situación hoy es distinta y se debe a múltiples factores. «La industria ha reaccionado ante el desabastecimiento, las crisis de retirada de fármacos por trazas de contaminación han ido a menos e industria y gobierno han alcanzado acuerdos en materia económica que también han sido determinantes», detalla el presidente del COF.

Medicamentos como el Ozempic explican la evolución favorable en el desabastecimiento. Se fabricaba solo para enfrentar la diabetes y, sin embargo, comenzó a utilizarse de manera casi masiva ante el sobrepeso y la obesidad mórbida, «enfermedades de la opulencia», detalla Venegas, ese grupo de patologías que se asocian a la abundancia y a la modernización de los hábitos de vida, especialmente en lo que respecta a la alimentación y el sedentarismo.

«Ese doble uso del Ocempic motivó su desabastecimiento, pero la reacción de la industria en este caso lo ha resuelto». Porque se han elaborado otros dos fármacos análogos –Wegovy y Mounjaro– y se ha abierto su ficha técnica, de tal modo que ahora los laboratorios que los producen y distribuyen establecen la doble posibilidad de uso, esto es, tanto para la diabetes como para el sobrepeso.

«Las crisis por la retirada de lotes de medicamentos también han ido a menos o no se ha tratado de retiradas masivas», indica también el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz como otro de los motivos que han contribuido a reducir el desabastecimiento.

Pacto económico

«Es así porque una vez se detectan trazas de contaminación hay que retirar los lotes, limpiar el laboratorio, el material que se usa para su elaboración y empezar de nuevo y, lógicamente, esto produce el desabastecimiento del fármaco», explica Venegas. Es consecuencia, aclara, de los cada vez más exigentes requisitos de calidad, seguridad y eficacia que deben cumplir los fármacos. Una mayor exigencia terapéutica y de vigilancia que, «llevada al extremo, también puede paralizar la producción».

El pacto global en materia económica alcanzado por la industria ha reducido el desabastecimiento, especialmente en mercados como el español en el que el fármaco está muy subvencionado y no salía rentable a las empresas. «Ese pacto es una realidad porque ya no está ocurriendo lo que pasaba antes, que la industria no ponía en nuestro mercado algunos grupos de medicamentos como medida de presión para elevar su precio. Ahora los pone a la vez que se permite que ponga otros de mayor coste».

No obstante, «el mercado del medicamento, además de sutil, es complejo y sensible, de tal modo que las crisis de otros sectores, como la del aluminio por los blísters por ejemplo, también repercute en él». Por eso, aunque hoy el desabastecimiento va a menos, «la preocupación no ha desaparecido».