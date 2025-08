Las denuncias por maltrato de Ilhan fueron consideradas de «riesgo no apreciado»

Ilhan, la mujer encontrada muerte este lunes en Don Benito, había denunciado tres veces a su pareja, la última en 2021, pero las autoridades habían considerado que eran de «riesgo no apreciado». Así lo ha asegurado a la prensa el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, en una comparecencia ante los medios.

«Había tres denuncias previas, con riesgo no apreciado y la última fue del año 2021. De hecho, no había ninguna otra denuncia, en una familia que podríamos considerar normalizada, en el sentido de que todavía habían tenido algún hijo más después de aquellas denuncias. Las denuncias se consideraron que eran de riesgo no apreciado, y por lo tanto el juzgado no estableció ninguna medida de protección. Esa era la situación que teníamos, en los últimos cuatro años no había habido nada», ha informado Quintana esta mañana.

Además, el delegado confirmó que el presunto autor de los hechos había pasado a disposición judicial, y que estaban esperando a que el juez le tomara declaración y decidiera en consonancia. El arrestado puso la denuncia de la desaparición de su pareja el pasado sábado. También ratificó Quintana los datos aportados por HOY en el sentido de que la víctima era de nacionalidad marroquí, tenía 34 años, y era madre de cuatro hijos.

Por otro lado, el representante del Gobierno hizo un llamamiento a que el entorno de las víctimas de violencia de género colaboren. «Cuando el entorno de la víctima procede a colaborar y a denunciar los supuestos casos de violencia de género, lo que está realmente haciendo es protegiendo a la víctima. Y a veces, si ese entorno no lo dice, tenemos mayores dificultades».

Finalmente, informó que la autopsia fue realizada ayer, «pero hay algunas pruebas que todavía faltan porque se han mandado a laboratorios especializados para ser analizados». El cuerpo será entregado a la familia, que previsiblemente lo repatriará a Marruecos.