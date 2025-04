El Defensor del Pueblo pide a Acebo que elimine sus vestigios franquistas

El Defensor del Pueblo ha pedido al ayuntamiento socialista de la localidad cacereña de Acebo (en la Sierra de Gata) que elimine ... los vestigios franquistas que conserva el pueblo, una actuación iniciada tras la denuncia de un vecino. En su escrito, la oficina que dirige el exministro socialista Ángel Gabilondo le recuerda al Consistorio su obligación de cumplir la ley de memoria democrática y en consecuencia, retirar los elementos que ensalcen a la dictadura y sus protagonistas.

La primera vez que Jesús Carlos Rodríguez Arroyo planteó a la administración local la necesidad de retirar esos elementos fue hace cerca de dos años, con el PP en el gobierno municipal. «No me contestaron y decidí dirigirme al Defensor del Pueblo, que admitió mi denuncia y escribió al Ayuntamiento pidiéndole información», explica el recurrente, que hace menos de un mes que recibió la última comunicación de parte de la institución pública dedicada a velar por los derechos de los ciudadanos.

«El PSOE nacional pide que se cumpla la ley de memoria y un alcalde suyo la incumple», lamenta el denunciante

En ella se le informa de que «con relación a su queja, y ante la tardanza en recibir la información que esta institución solicitó al Ayuntamiento de Acebo, en esta misma fecha se ha requerido remisión urgente de la misma». Este texto, con fecha de salida 29 de noviembre, añade que «una vez que la administración envíe lo solicitado, se le comunicará su contenido y las actuaciones que en su caso procedan».

Ampliar Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles en Acebo, declarada Bien de Interés Cultural (BIC). Hoy

Y el Ayuntamiento ya ha respondido a este último requerimiento, según afirma su alcalde, el socialista Julián Puerto, que está al frente del Consistorio desde las elecciones celebradas en mayo de 2023. «El asunto lo abordamos en un pleno municipal (el pasado mayo) y se aprobó retirar las placas», explica el regidor. «Informamos de ello al vecino que lo había solicitado –continúa–, y le pedimos que nos enviara un informe detallando qué elementos hay que retirar. No tenemos ningún interés en que las placas estén ahí. De hecho, pensamos que nunca se debían haber puesto y nos gustaría quitarlas ya mismo, pero no es tan fácil como decirle a un operario municipal que vaya y las quite. El asunto requiere un proceso, y además es que hay restos a eliminar que están en bienes protegidos, como es el caso de la iglesia, declarada Bien de Interés Cultural». «No es solo quitar la placa –sigue el regidor–. Hay que tapar los huecos, limpiar la fachada, la ley exige guardar lo retirado... Hay un protocolo que cumplir, y queremos hacer las cosas bien».

Inscripciones en la iglesia declarada BIC

Jesús Carlos Rodríguez responde que no es su función la de elaborar un informe, y que además, el Ayuntamiento sabe desde el primer momento los elementos que debe retirar. Porque se lo detalló él en su día y porque se lo ha especificado también el Defensor del Pueblo en sus varios requerimientos. En concreto, son las placas de cinco calles, las dedicadas a José Antonio Primo de Rivera, los generales Mola, Varela y Queipo de Llano, y a Los defensores del Alcázar de Toledo.

En cuanto al templo en honor a Nuestra Señora de los Ángeles, el denunciante explica que está el margen de la actuación iniciada por el Defensor a raíz de su denuncia. De hecho, él ha escrito al Obispado solicitando que se retire una inscripción franquista labrada sobre la fachada de la iglesia, como una reclamación distinta de la de las placas.

«La actuación del Defensor se refiere específicamente a las cinco placas de calles, alguna de ellas situada a 50 metros de la casa del alcalde», explica Rodríguez, que considera «una indignidad total que el PSOE a nivel nacional reclame a las administraciones públicas que no están bajo su gobierno el cumplimiento de la Ley de memoria democrática pero no exija lo mismo a un alcalde socialista».