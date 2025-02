Cambio de tiempo: una nueva DANA dejará nieve, frío y lluvia en Extremadura

Tania Agúndez Badajoz Martes, 12 de noviembre 2024, 10:56 | Actualizado 13:29h. Comenta Compartir

Tras unos días de estabilidad, esta semana habrá que echar mano de los abrigos y paraguas. Las lluvias regresan a Extremadura desde este miércoles y llegarán acompañadas de una drástica bajada de temperaturas. Incluso podría aparecer la nieve en las cotas más altas de la región. La causante de esta situación será una nueva DANA que cruzará España esta semana. Aunque la parte más intensa de este fenómeno se registrará en la zona del mediterráneo, donde se esperan otra vez lluvias torrenciales, en Extremadura se sentirá como una borrasca fría con varios frentes que dejarán precipitaciones generalizadas y tormentosas. Este episodio durará en la región al menos hasta final de semana.

Aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado un aviso especial por fenómenos adversos desde este martes, cuando se espera que la DANA impacte ya sobre el área del levante, en Extremadura las lluvias aparecerán a partir del miércoles. Será también este miércoles cuando se note de manera destacada el desplome de los termómetros. De hecho, durante la madrugada de este miércoles el mercurio caerá en picado y la cota de nieve se situará en los 1.000 metros a primeras horas del día, ascendiendo progresivamente a los 1.400. Así, en localidades cacereñas como Piornal (Valle del Jerte), La Garganta (Valle del Ambroz) y Tornavacas (Valle del Jerte), entre otros, se registará 1 grado de mínimas esta madrugada, mientras que en otros puntos del norte de la región, como en Guijo de Santa Bárbara (La Vera) y Casares de las Hurdes (Las Hurdes) se registrarán también 2 y 3 grados de mínima. Las máximas se quedarán en esas zonas en 8-10 grados.

Con estos valores podría aparecer la nieve en los municipios ubicados a mayor altitud, como Piornal o La Garganta, situados a más de 1.000 metros. Hay que tener en cuenta que está previsto que la lluvia llegue a estas zonas a partir de la tarde del miércoles, por lo que podría ser entonces cuando aparezcan los copos de nieve aunque hay que tener en cuenta que la cota de la nieve irá subiendo a lo largo de la jornada. La Aemet ha activado el aviso amarillo en el norte de la región desde las 8 hasta las 21 horas por riesgo de acumulación de nieve de hasta 5 centímetros de espesor en 24 horas.

Esta masa de aire frío, que llega desde el norte de Europa hacia el suroeste, aislándose de la circulación general y alcanzando hoy la Península Ibérica, hará que los termómetros bajen estos días de manera generalizada entre 6 y 8 grados. El miércoles y el jueves serán los días más fríos de esta semana en la comunidad extremeña. Esta diferencia será más notable entre principios de semana -los valores que se registraron este lunes, por ejemplo-, y los que se esperan para este miércoles y jueves.

En Badajoz, el mercurio oscilará este miércoles entre los 7 y 16 grados; en Mérida entre los 7 y 14; en Cáceres entre los 6 y 12; en Plasencia entre los 7 y 14.

El jueves los valores máximos subirán ligeramente aunque nos mínimos continuarán siendo bajos. En Badajoz se marcarán los 7 y 19 grados; en Mérida entre los 7 y 18; en Cáceres entre los 7 y 16; en Plasencia entre los 11 y 18.

El fin de semana se espera que los termómetros se recuperen y las temperaturas suban de nuevo. De hecho, entre el viernes y el domingo las máximas superarán otra vez los 20 grados en diferentes puntos de la región. En Badajoz los valores irán de los 11 a los 24 grados; en Mérida entre los 10 y 23; en Cáceres entre los 11 y 22; en Plasencia entre los 13 y 31 grados.

Lluvias

Esta DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) se profundizará en el Mediterráneo el miércoles. El aumento de la inestabilidad irá acompañado de la entrada de un flujo húmedo mediterráneo del este, por lo que se producirán precipitaciones en todo el país. Serán más intensas y torrenciales en el mediterráneo.

«Extremadura se verá poco afectada por la DANA, de hecho de momento no hay pronóstico de activar avisos. Será una borrasca con varios frentes«, explica el meteorólogo extremeño Marcelino Núñez, delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en la comundidad extremeña.

Las lluvias llegarán a la región a partir del miércoles, aunque no serán tan intensas ni abundantes como en el mediterráneo. Está previsto que se extiendan al menos hasta el domingo, aunque no se descarta que pudieran continuar también el lunes. Serán precipitaciones generalizadas y de tipo tormentoso, que llegarán a todas las zonas. «Este episodio ni hará que llueva todos los días de manera continua en todos los lugares, sino que las precipitaciones irán apareciendo en diferentes lugares a modo de tormentas. Se espera que el jueves y el viernes sean los días que más tormentas se registren, aunque no estamos hablando de grandes cantidades», apunta Núñez. Se podrían contabilizar una media de entre 15 y 20 litros por metro cuadrado de precipitación acumulada y a nivel general durante esos cinco días.

Recomendaciones del 112

Ante la situación de alerta por nieve, desde el Centro de Urgencias y Emegrencias 112 se recomienda a los ayuntamientos que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus localidades, así como a la Policía Local y a los servicios de mantenimiento. También es recomendable que tengan localizados tractores (vehículos pala) y depósitos de sal.

A la ciudadanía en general se le recomienda disponer en casa de material de calefacción, prestando atención a braseros de picón, carbón o gas, y en caso de usar calefacción eléctrica revisar su correcto funcionamiento y evitar sobrecargar regletas y enchufes. También tener un especial cuidado si en el domicilio hay menores de edad o personas mayores.

Si va a realizar un viaje, conviene tener precaución por el estado de la vía, vigilando las zonas de umbría por posibles placas de hielo y evitar hacerlo de noche, a no ser que sea imprescindible, y estar informado del estado de las carreteras y condiciones meteorológicas.

También se aconseja utilizar prendas de abrigo y calzado adecuado, en especial si se va a pasar mucho tiempo en el exterior o se van a realizar deportes al aire libre, y disponer de un teléfono para llamar, en caso de necesidad, al 112.