El curso empieza en Extremadura con seis rutas de transporte escolar sin funcionar

El curso escolar ha comenzado con seis rutas de transporte escolar sin funcionar. Las empresas han renunciado a ofrecer ese servicio y la Junta, ... que confirma a HOY esa cifra, dice que está trabajando para aportar una solución. Sin embargo, los alumnos ya llevan varios días de clase sin un autobús que les lleve a su centro educativo.

Ante eso, las familias afectadas piden más rapidez a la Consejería de Educación, pues desde que comenzó el curso, el 11 de septiembre, están teniendo que llevar a sus hijos con sus propios coches a los centros educativos, con las dificultades que eso conlleva para conciliar la vida familiar y laboral.

La Junta no detalla, por el momento, cuáles son las líneas afectadas, aunque según ha podido saber este diario la situación más preocupante la presenta la provincia de Cáceres. De hecho, una de las que no se han puesto en marcha perjudica a nueve alumnos (seis de Aldea del Cano y tres de Rincón de Ballesteros) que desde el 11 de septiembre no cuentan con un autobús que les lleve hasta el instituto Santa Lucía del Trampal, en Alcuéscar, situado a 20 kilómetros de sus municipios.

Estás líneas no están en funcionamiento porque las empresas de transporte han renunciado a ellas por cuestiones que han ido empeorado la situación del sector desde el pasado mes de enero y que están haciendo que a muchos de los empresarios ya no les parezca rentable este negocio.

Es más, según la Asociación Regional de Transporte Escolar de Extremadura (Artex), que agrupa a 70 empresas de esta comunidad que se dedican a esta cuestión, las renuncias afectaban en un principio a 35 rutas y la Junta ha ido dando soluciones a gran parte de ellas.

Sin embargo, seis aún siguen sin servicio aunque ya se ha cumplido una semana desde el comienzo de las clases. Ante eso, la Consejería de Educación asegura que «está trabajando para poner en marcha y subsanar los inconvenientes surgidos lo antes posible». Afirma que está «todos los días en contacto con nuevas empresas y estudiando otras formas de asistencia a este alumnado, que ahora mismo es prioridad absoluta».

El sector augura más renuncias porque no encuentran conductores, los altos costes y el retraso en la entrega de vehículos

Pese a ello, el problema amenaza con agravarse, pues según fuentes del sector del transporte consultadas por este diario, «en los próximos días se espera que se rechacen más rutas».

El problema radica en que «los costes de los vehículos se han disparado, no se encuentran conductores y se está produciendo un gran retraso de las entregas de nuevos autobuses», explica Francisco José Tanco, presidente de Artex.

Asegura que los precios de licitación de las rutas escolares llevan sin actualizarse desde 2016 y solo han registrado una subida del 2% desde 2008.

A ello se suma que este año tendrán que 'jubilar' al triple de autobuses que en ejercicios anteriores porque su vida útil acaba y hay retraso en las entregas de nuevos vehículos. «En algunos casos se prevén para enero de 2025», lamenta Tanco.

La Junta de Extremadura indica que está en contacto con los centros educativos y las empresas de transporte escolar para «ofrecer el servicio lo antes posible a todos los alumnos y alumnas demandantes del mismo».

La Consejería de Educación reconoce a este diario que son seis las rutas afectadas pese a que el 8 de septiembre anunció que a partir del día 11 de este mes, con el inicio de las actividades lectivas, estarían en funcionamiento un total de 569 rutas de transporte escolar, algo que finalmente no se está produciendo con seis de ellas.

Asimismo, Educación aseguró este jueves que a lo largo de la jornada dos de las seis rutas que no están funcionando se iban a subsanar. Además, matiza que «estos ajustes suelen ser habituales todos los inicios de curso, debido a la fluctuación del número de alumnado solicitante de este servicio».