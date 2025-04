En Cáceres estamos muy entretenidos, y también desesperados, con el culebrón del mercadillo. Hay que trasladarlo, ¿pero a dónde? Es un mercadillo que todos queremos ... siempre que esté lejos y no moleste. Como esto es imposible, pasan los días y acabaremos comprando en Amazon, que esos sí que no molestan. El tema no es baladí porque el mercadillo de Cáceres es el más importante de Extremadura según la página Mercadillo Semanal.

El moderno mercado franco cacereño empezó a funcionar el 14 de diciembre de 1977. Su primer enclave fue Camino Llano, estuvo después en El Rodeo, de allí se trasladó a la Ronda de la Pizarra y luego, no sin polémica, a Vegas del Mocho, en La Mejostilla. Cuando se ha sabido que ahí no puede seguir, se han barajado diversos traslados: a Casa Plata, al parque del Príncipe, a Cordel de Merinas, junto al cementerio, y al parque empresarial Mejostilla. Pero estos lugares o no agradan a los vecinos o no agradan a los ambulantes. El mercado franco cacereño nació como una respuesta de la Asociación de Amas de Casa a la subida de precios. Esa sigue siendo su razón de ser. Los vecinos se trasladan hasta Vegas del Mocho cada miércoles, día en que las consultas médicas tienen menos pacientes, para comprar barato. El mercadillo cacereño, en fin, es un éxito y lo demuestra el hecho de que no haya otro en Extremadura que tenga tantos puestos. En Extremadura se celebran 160 mercadillos cada semana. 90 son en Badajoz y 70, en Cáceres. De los seis mercadillos más grandes de la región, cinco están en Cáceres. Son los de Cáceres (250 puestos), Plasencia, con 210 puestos entre la plaza Mayor y la avenida de la Hispanidad, Navalmoral (180), Trujillo (160) y Malpartida de Plasencia (140). Entre los que atraen más de cien puestos de venta está el de Badajoz con 200. Después está el pelotón de los de cien vendedores ambulantes: Coria, Don Benito, Villanueva de la Serena, Montijo, Almendralejo y Zafra. Una de las asignaturas pendientes de Cáceres es la construcción de un recinto ferial donde podría instalarse el mercadillo. Es ahí, en el espacio ferial, donde se ubican los de Mérida, Guareña, Almendralejo, Villanueva de la Serena y Zafra. Los demás mercados francos extremeños están en lugares más o menos céntricos salvo el de Cáceres, cada vez más periférico en contraposición con el de Plasencia, en pleno meollo urbano. Una broma virtual cacereña situaba el mercadillo en la pijiloqui calle de San Pedro de Alcántara, lo que se entendió como un gesto de mal gusto, una blasfemia social, un anatema, aunque otras ciudades españolas destinen la almendra urbana a estos menesteres comerciales. Según la web Mercadillo Semanal, la semana extremeña de los mercadillos importantes empieza los lunes con los de Valencia de Alcántara, Montehermoso, Don Benito (100 puestos) y Puebla de la Calzada (20). Los martes hay mercado en Plasencia (210), Mérida (50), Badajoz (200) y Talayuela. El miércoles hay que ir a comprar a Cáceres (250), Guareña (60), Calamonte (30) y Jerez (40). El jueves es el día con más mercados de importancia: Arroyo de la Luz, Trujillo (160), Coria (100), Jaraíz, Montijo (100), Castuera (35) y Llerena (30). Al llegar el viernes, los ambulantes se trasladan a Navalmoral (180), Almendralejo (100), Fuente del Maestre (30), que repite el sábado, y Azuaga. Y la semana acaba con los mercadillos sabatinos de Moraleja, Villanueva de la Serena (100) y Olivenza (70) y los dominicales de Malpartida de Plasencia (140) y Zafra (100). De esta lista puede caerse el más importante, Cáceres, un mercado que los vecinos apoyan siempre que esté lejos, muy lejos.

