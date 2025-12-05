HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La campaña de vacunación contra la gripe y la covid se mantiene abierta en Extremadura hasta el 31 de enero. Hoy

Así son los cuatros niveles de riesgo de Extremadura por virus respiratorios

Se trata de un protocolo que recuerda al ya olvidado 'semáforo covid' que se implantó en la pandemia; la región está ahora en el nivel menos peligroso

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:29

Comenta

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado un protocolo común de actuación para hacer frente a las infecciones respiratorias. Se trata ... de un plan que establece cuatro niveles de riesgo para todo el país, pero que adapta cada región a su situación epidemiológica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

