Así son los cuatros niveles de riesgo de Extremadura por virus respiratorios

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado un protocolo común de actuación para hacer frente a las infecciones respiratorias. Se trata ... de un plan que establece cuatro niveles de riesgo para todo el país, pero que adapta cada región a su situación epidemiológica.

De este modo, la Consejería de Salud ha definido los umbrales concretos Extremadura y para ello ha tomado como referencia la situación de años anteriores.

En el caso de las infecciones respiratorias agudas, que incluyen gripe, coronavirus y virus respiratorio sincitial (VRS), los umbrales establecidos se sitúan entre el nivel cero, que corresponde a tasas a partir de 243 casos por cada 100.000 habitantes, y el nivel tres, la más elevada de contagios y de mayor riesgo que se alcanzaría cuando se supere la incidencia de 625, según indica Salud.

Actualmente, se sitúa en 258, es decir en el nivel más bajo y tendría que incrementar sus contagios más de un 150% para llegar al de mayor riesgo. La media nacional en estos momentos está en 643 casos por cada cien mil habitantes.

Es a partir del nivel dos, según dicho protocolo común, cuando se contempla la posibilidad de que se acuerde el uso obligatorio de las mascarillas en ambulatorios, hospitales o residencias, aunque la Consejería de Salud siempre ha sido partidaria de que sea una recomendación y no una imposición.

Asimismo, se establecen distintos niveles por cada virus. El de la gripe es el que más preocupa ahora, aunque está en el nivel 1 y se mantiene bajo.

Similar al semáforo covid

Por tanto, se establece un sistema similar a lo que se conoció durante la pandemia como semáforo covid y que se implantó en el año 2020. Eso sí, este protocolo es mucho más sencillo y obviamente no incluye medidas tan restrictivas, sino que la mayoría son recomendaciones. Se parece porque determina niveles de alerta y acciones para cada situación

Es, en definitiva, una hoja de ruta de actuaciones para tratar de minimizar la espiral invernal de infecciones, más urgente aún este otoño porque la epidemia de gripe ya ha comenzado, con un mes de antelación sobre lo habitual, y porque amenaza con causar más contagios y hospitalizaciones que en años anteriores.

Ese plan establece cuatro escenarios. El cero es el de menos transmisión y riesgo de virus y el cuatro el de mayor. Extremadura, en este momento, se encuentra en el nivel uno en cuanto a gripe y en el cero por covid. También está en el más bajo si se tiene en cuenta las infecciones respiratorias en su conjunto (gripe, covid y VRS).

Atendiendo a esta situación, actualmente en Extremadura se recomienda el uso de mascarilla ante síntomas respiratorios, tanto en centros sanitarios como en la actividad cotidiana del día a día.

Según el protocolo acordado en la Comisión de Salud Pública, en el nivel 1, además de la recomendación de la mascarilla para personas que tengan síntomas respiratorios, también se indica el teletrabajo para ellos si es posible. Asimismo, se aboga por la utilización de tapabocas para el personal sanitario, pacientes y acompañantes que usen ámbitos vulnerables como pueden ser las salas de tratamientos oncológicos o las unidades de trasplantados. También se pide alejar de los internos a los trabajadores de las residencias con síntomas o, de no ser posible, darles la baja por cinco días (con mascarilla en su retorno hasta la ausencia de síntomas).

En el nivel 2, el de transmisión alta, se recomienda la mascarilla a los trabajadores sanitarios, a los pacientes y acompañantes en salas de espera y urgencias de centros de salud y hospitales y a todos los profesiones de las residencias y a los internos especialmente vulnerables por edad y enfermedad. En ambos casos, el protocolo contempla la posibilidad de que se acuerde el uso obligatorio de las mascarillas en ambulatorios, hospitales o residencias según la situación «específica o de vulnerabilidad» de la localidad o territorio o del centro.

Si se alcanza el nivel 3, el de transmisión muy alta (e incluso pandémica), ministerio y autonomías se reunirían de urgencia en Conferencia Interterritorial del SNS para aumentar su coordinación y acordar medidas «adicionales y excepcionales».