CSIF revalida su victoria en las elecciones en Administración general de la Junta y PIDE en Educación

CSIF gana en Administración general y PIDE en Educación. Las elecciones sindicales en la Junta despejan las dudas en dos de los tres ámbitos de ... la función pública extremeña mientras queda para primera hora de la próxima madrugada saber los resultados en Sanidad.

Ya se ha cerrado el escrutinio en el ámbito de Administración general. CSIF revalida aquí su triunfo obtenido hace cuatro años. El sindicato que preside Benito Román ha obtenido 44 delegados. Son cinco menos que en los comicios de 2018. Con todo, casi dobla en representación al segundo sindicato, que es UGT. La central ugetista ha conseguido 25 delegados, 7 menos que en las últimas elecciones sindicales. En tercer lugar aparece SGTEx, con 23 delegados, ocho menos que hace cuatro años. Tras este sindicato aparece USO, con 22 delegados; CC OO, con 16 y entra por primera vez en la mesa de negociación de Administración Pública el Sindicato Independiente Progresista (SIP), con cinco delegados.

Eran 17.688 posibles votantes en la Administración general (7.027 funcionarios y de 10.661 de personal laboral) para elegir 135 delegados (73 para funcionarios y 62 para personal laboral).

En Educación, mientras, solo se sabe que PIDE ha logrado ganar las elecciones por una diferencia de votos de 137 sufragios respecto a CSIF (este sindicato rebaja la diferencia en 119 sin cuestionar, en todo caso, el triunfo del sindicato que preside José Manuel Chapado).

Ambos sindicatos mantienen una enconada pugna en los últimos comicios por ser el sindicato más representativo entre los docentes. En los últimos fue CSIF y ahora PIDE ostenta ese primer puesto. En Educación se eligen 74 delegados sindicales. Son 16.697 los posibles votantes en Educación.

Debido al retraso en el escrutinio y a la pugna entre los dos sindicatos mayoritarios, es posible que alguna de las dos centrales sindicales generalistas, UGT o CC OO, no logren la representatividad mínima de un 10% de los votos y no logre entrar en la mesa de negociación de Educación. Con todo, según fuentes consultadas por HOY, ese reparto de delegados no se conocerá hasta tampoco la madrugada. En todo caso, PIDE informa que tiene un mínimo de 25 delegados.

En Sanidad, los resultados se conocerán a primera hora de la madrugada toda vez que las urnas se cierran a las 23 horas.

De otro lado, en la principal empresa pública de la Junta, Gpex, CC OO revalidó su tradicional mayoría en el comité de empresa. El sindicato que dirige Encarna Chacón ha sumado 13 de los 23 delegados en liza. Los otros 10 se los ha llevado UGT. CC OO ha revalidado por cuarta vez consecutiva la mayoría de los delegados en Gpex. En la empresa pública han votado el 65% de los electores, 849 trabajadores.