El primer juicio con jurado en Cáceres

Juan R. G. M. había acabado su declaración en el Juzgado número 3 de Cáceres. Ante el juez Juan Francisco Bote, el fiscal y su ... abogado defensor del turno de oficio, Juan reconoció que él había apuñalado a José M. A. B, conocido como 'El Lupas' por sus gafas con cristales de gran grosor, pero aseguró que solo se había defendido, porque le había atacado con un cuchillo.

Esposado, escoltado por dos agentes de la Policía Nacional, esperaba la decisión del juez en un pasillo. Frente a él estaba un periodista del Diario HOY que advirtió que el detenido tenía el ojo derecho hinchado, y dos dedos de la mano izquierda vendados. Juan pidió por favor un pitillo a los agentes y se puso a fumar hasta que llegó la decisión del juez: ingreso inmediato en prisión. Cuando era conducido al furgón policial se paró ante el periodista y le dijo: «No soy un asesino. Me buscaron».

El crimen había ocurrido un día antes en Cáceres, el miércoles 5 de febrero de 1997. Tanto 'El Lupas', de 25 años, como Juan, de 30, eran toxicómanos, que habían cometido pequeños delitos para conseguir sus dosis de veneno.

Juan era muy conocido por su aspecto algo punk, con su cazadora de cuero y botas militares, se dedicaba a vender pañuelos de papel en la puerta del Híper-Tambo de la calle Alfonso IX. Llamaba la atención que era muy educado, dando siempre las gracias aunque no se le dieran dinero.

Juan camino de la cárcel tras declarar ante el Juzgado número 2 de Cáceres. Tenía cortes en dos dedos.

Juan y 'El Lupas' se enfrentaron dos veces en la misma noche de aquel 5 de febrero. Alrededor de las ocho y media de la noche formaban parte del grupo de toxicómanos que en la Plaza Marrón esperaban a la ambulancia de Cruz Roja que hacía la conocida como 'ruta de la metadona'. Técnicamente era la Unidad Móvil de Reducción del Daño, que dependía de la Consejería de Bienestar Social de la Junta.

Juan esperaba bebiendo de una litrona de cerveza. La novia de 'El Lupas' le pidió un trago y se lo dio, pero se negó a pasarle la cerveza al novio. Empezó entonces una discusión que terminó en pelea, recibiendo Juan un fuerte puñetazo en el ojo derecho. Les separaron. Tomaron sus dosis de metadona y se fueron.

Juan marchó a su casa, a la calle Caleros, cuando al pasar la Plaza Mayor, en la Plaza del Duque, le atacó 'El Lupas'. Según aseguró el detenido, le había intentado agredir por la espalda con un cuchillo. Se dio la vuelta y pudo coger la hoja del arma blanca, cortándose la palma de mano izquierda y dos dedos. Entonces Juan cogió su navaja de ocho centímetros de largo, y se la clavó once veces a su oponente.

Cuando concluyó la pelea el herido se fue sangrando a la Plaza Mayor. Llegaron policías que le preguntaron qué le había ocurrido. Les señaló el lugar en el que estaba su agresor. 'El Lupas' rechazó ser atendido por personal sanitario; dijo que antes tenía que ver a su novia. Los agentes fueron a la Plaza del Duque y allí encontraron a Juan sangrando por una mano, les reconoció que había 'pinchado' al otro toxicómano.

Le metieron en un furgón policial, y cuando los agentes fueron a detener a 'El Lupas', se encontraron con que una ambulancia de la Cruz Roja le había llevado urgentemente al Hospital Virgen de La Montaña. Allí murió al poco de ingresar, a las diez y diez de la noche. Una cuchillada le había afectado el corazón y había perdido mucha sangre.

En la Audiencia Provincial de Cáceres se estaba buscando un caso para recuperar la institución del tribunal de jurado, que se había perdido con el franquismo. España volvía a impartir justicia implicando al pueblo, como en la época de la República. El primer juicio con jurado de España se realizó el 27 de mayo de 1996 en Palencia, encontrando culpable de homicidio a un hombre que mató a puñaladas a su hermano.

El primer juicio con jurado en Cáceres fue el del crimen de los toxicómanos de Cáceres. El juicio se celebró el 15 de diciembre de 1997.

Había curiosidad por saber cómo iban a ser las nueve personas que formarían el tribunal, que fueron elegidas al azar entre todas las personas censadas de la provincia. El día del juicio se convocó a 24 personas. Acudieron 21 de los que se recusaron a cinco, uno de ellos era madre de un drogadicto. Al final fueron elegidos 5 mujeres y 4 hombres, con una media de edad de 34 años.

Imagen de la sala en la que se celebró el juicio. A la izquierda están los nueve miembros del jurado y los dos suplentes, en el centro el presidente, y a la derecha la fiscal, acusador particular y el abogado defensor.

Los miembros del tribunal fueron puestos a la izquierda de la sala de vistas; en el centro estaba el presidente del tribunal, el magistrado Valentín Pérez Fernández Viña, a su vez presidente de la Audiencia. A la derecha estaba la fiscal Marta Abellan-García que pidió una condena de 13 años; el acusador particular José Pablo Iglesias Fernández, que solicitó 15 años de cárcel; y el acusado junto a su abogado defensor Arturo Sánchez Rodríguez. que pidió la absolución por la atenuante de la legítima defensa.

Los miembros del jurado escucharon al procesado que aseguró que él no quiso causar la muerte de que dijo que era una persona estupenda. «Me alucina –declaró–, que después de recibir once puñaladas, se levantara del suelo, dijera 'vamos a dejarlo', se marchara andando y luego se muriera». También escucharon a un testigo decir que 'El Lupas' tenía un cuchillo, aunque no apareció.

El juicio duró tres días, en los que los miembros del jurado durmieron en el Hotel V Centenario, y recibieron 9.300 pesetas diarias (56 euros). La decisión de los nueve, tras seis horas de deliberación, fue por unanimidad: Juan había cometido un homicidio. Fue condenado a 10 años de cárcel.