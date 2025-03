El drama que esconde el primer aborto legal en Extremadura

Las 11 de Basauri, o Las 11 de Bilbao, fue un conocido proceso judicial que llevó consigo un movimiento social en los años 70 y ... 80 en España, que logró que en 1985 se legalizara por primera vez el aborto en este país.

Todo empezó el 8 de octubre de 1976, cuando fue detenida una mujer en el barrio obrero de El Kalero. La acusaban de realizar abortos. Se detuvo también a su hija por ayudarle, y se ordenó detener a nueve mujeres por abortar. Una de ellas huyó y en su lugar se acusó a un hombre por haberle inducido a interrumpir el embarazo.

El proceso penal terminó en 1985, nueve años después. Las mujeres que habían abortado se enfrentaban a una pena de 12 años de prisión. El fiscal pidió para la abortera 60 años de cárcel y para su hija 54.

Con este procedimiento arreciaron las protestas, porque en España las mujeres que querían abortar y no tenían recursos económicos tenían que arriesgar su vida poniéndose en manos de gente que no estaba preparada y en condiciones sanitarias totalmente tercermundistas; mientras que las mujeres de clase alta se iban a abortar a Londres donde había una legislación a favor del aborto voluntario. Entre 1974 y 1985, 240.000 españolas interrumpieron sus embarazos en Países Bajos y Reino Unido.

El drama que esconde el primer aborto legal en ExtremaduraVer 13 fotos La abogada Cristina Almeida en los años 80, pidiendo la despenalización del aborto ante el Congreso de los Diputados. HOY

Con Las 11 de Bilbao creció un fuerte movimiento feminista, que tomó la calle con frases como 'Nosotras parimos, nosotras decidimos' o 'Si los obispos pariesen, el aborto sería ley'. El movimiento tuvo una fuerte repercusión mediática. Fue famoso el escrito de 1.357 mujeres donde aseguraban que ellas habían abortado. En el listado estaban famosas como Ana Belén, Massiel, Mercedes Milá, Amparo Muñoz, Pilar Miró, Nativel Preciado...

Una de las mujeres más activas en la lucha por la despenalización del aborto fue la abogada Cristina Almeida, nacida en Badajoz en 1944, cuyo padre era el periodista de HOY Manuel Almeida Segura (1914-1999).

Después de varios aplazamientos, el juicio tuvo lugar en 1982. Fueron absueltas nueve de las 11 personas acusadas. El fiscal recurrió la sentencia para que se anularan las absoluciones, y el Supremo le dio la razón. Pero al final la partera fue puesta en libertad, ya que la condena la había cumplido entre la prisión preventiva, y a las acusadas se les aplicó los indultos de 1975 y 1977.

Fue tal la presión mediática, que en 1985 se legalizó el aborto, pero solo en el caso de tres supuestos: si la embaraza había sido violada, por malformación del feto, y en caso de riesgo grave para la salud física y psíquica de la mujer.

Petición en Extremadura

A los pocos meses de aprobarse la Ley, un campesino de Navalmoral de la Mata hizo una petición a la dirección del Hospital Campo Arañuelo de su ciudad. Solicitó que le practicaran un aborto legal a su hija de 20 años. Le apoyaban dos de los tres supuestos: Su hija había sido violada por su propio hermano, y ella era oligofrénica profunda. El aborto se realizó el 14 de febrero de 1986 en el Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata. Fue el primer aborto legal realizado en Extremadura.

Unos meses después del aborto, el 17 de septiembre de 1986, fue juzgado en la Audiencia Provincial de Cáceres el hombre de 25 años que había violado y dejado embarazada a su hermana, una joven con una gran discapacidad física y psíquica que no podía moverse, que estaba todo el día en silla de ruedas y que apenas balbuceaba alguna palabra. Los médicos señalaron que se encontraba en ese estado desde que con un año tuvo meningitis.

El acusado estaba en la cárcel. Esposado fue llevado ante el tribunal presidido por el magistrado Valentín Pérez Fernández. Completando la terna los magistrados José Mateos García y Rodolfo Vera Alcázar.

Lejos de justificar su acción diciendo que estaba bebido, el acusado señaló que no había tomado alcohol. Tampoco lo justificó diciendo que era un demente. «Que yo sepa –aseguró–, no tengo ninguna enfermedad mental».

Confesó que violó a su hermana a finales del mes de noviembre de 1985. Recordaba que cuando ocurrió, su padre estaba trabajando en el campo y la madre estaba fuera, quedándose los dos hermanos en la casa. «No entiendo lo que me pasó en aquel momento. Lo que sé es que me encuentro mal por lo que he hecho. Estoy arrepentido», dijo.

El perdón de los padres

Como testigos subieron al estrado los padres. Los dos aseguraron al tribunal que habían perdonado a su hijo, al que iban a verle en la cárcel siempre que podían. El padre declaró que supieron de la violación cuando notaron el embarazo de la hija.

Hubo un momento muy tenso en al sala cuando la madre comenzó a llorar ante el tribunal, mientras que, mirando a su hijo, decía que le perdonaba.

El fiscal tenía previsto solicitar para el acusado una condena de 18 años; pero al concluir las declaraciones, pidió una condena de 14 años, 8 meses y un día. Además, aseguró que era partidario de que se le concediera un indulto particular, para rebajar la pena. Era un hecho bastante insólito.

El abogado defensor indicó que tenía que pedir una condena de 12 años de prisión, pero pidió el indulto particular, recalcando que el acusado confesó su delito para que su hermana pudiera abortar.

La Audiencia de Cáceres condenó a 14 años, 8 meses y un día al acusado, al joven de 25 años, soltero, obrero de profesión, que había violado a su hermana; pero la sentencia decía: «Estimando que la pena impuesta es notoriamente excesiva, teniendo en cuenta el perdón expreso de los padres de la ofendida, el sincero arrepentimiento del procesado y su edad juvenil, acuerda pedir al Gobierno de la Nación conmutar la pena impuesta por la de 7 años de prisión».

En 2010 se despenalizó el aborto en España. Ahora se puede practicar en las primeras 14 semanas del embarazo.