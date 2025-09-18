Los criadores de ibérico rechazan que Guijuelo rebaje los estándares de calidad

La Asociación Española de Criadores Cerdo Ibérico (Aeceriber) manifestó ayer su «profunda preocupación» por la reciente decisión de la Denominación de Origen Protegida (Guijuelo) ... de incluir productos procedentes de animales con un 50% de raza ibérica –hasta ahora el mínimo del 75%– en su esquema de certificación.

«Durante los últimos años, el sector del cerdo ibérico ha realizado un esfuerzo conjunto por reforzar la calidad y autenticidad de sus productos, apostando decididamente por el cerdo ibérico puro como símbolo de excelencia y exclusividad», afirma la asociación que tiene su sede en Zafra.

«Esta apuesta ha sido clave para consolidar la confianza del consumidor y preservar el prestigio internacional de nuestros productos», añade.

Por eso motivo, Aeceriber entiende que cualquier cambio en los criterios de certificación «debe ser cuidadosamente valorado, especialmente cuando puede generar confusión en el mercado y afectar la percepción de calidad construida con tanto esfuerzo por ganaderos, industriales y entidades de control».

Añade el colectivo su apoyo expreso a aquellas Denominaciones de Origen «que continúan defendiendo y promoviendo al cerdo ibérico puro como pilar de sus reglamentos, reforzando con ello la singularidad y el valor diferencial de este producto único».

«Nos preocupa, además, que la reciente modificación del pliego de condiciones de la DOP Guijuelo pueda abrir la puerta a cambios más profundos en el sector, poniendo en riesgo la credibilidad de los sellos de calidad reconocidos por la Unión Europea e incluso la de la Norma de Calidad del ibérico, que tanto ha costado consensuar y consolidar», incide Aeceriber.

Esta asociación cuenta con más de 1.300 ganaderos, con 5.500 explotaciones de la raza porcina ibérica.