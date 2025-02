La creadora de Pepita power y Principeso

Antonio J. Armero Cáceres Lunes, 13 de diciembre 2021, 07:18 | Actualizado 16:58h. Comenta Compartir

Quien no tenga claro qué libro infantil regalar esta Navidad, que se apunte un título: 'Principeso cara de beso'. Y un nombre: Pilar Romero Mateos. Extremeña de Jaraíz de La Vera y residente en Collado de La Vera, educadora social, experta universitaria en cooperación al internacional para el desarrollo, docente de formación para el empleo, emprendedora, madre de dos pequeños, cuentacuentos, autora de libros infantiles y ahora también editora.

Infancia empoderada se llama el sello que acaba de crear. Ella lo define como «una editorial pequeña, con un proyecto innovador, educativo, social y cultural, que intenta crear cuentos infantiles que aporten herramientas tanto a padres y madres como a peques para empoderarse y enfrentar la vida seguros de sí mismo, con un autoconocimiento suficiente como para descubrir su valía y su fuerza interior».

Un ejemplo de ese modo de elaborar historias para los niños es 'Principeso cara de beso', que salió a la venta el pasado 22 de octubre y se puede comprar en librerías tradicionales, online y también en grandes cadenas del sector. «El libro –explica la autora– cuenta la historia de un irresistible dragón, hijo de dos mamás, las tortugas Concha y Troncha, que viven en el reino del queso». «Principeso –continúa– es tan irresistible para los animales del reino que estos se abalanzan a su paso para darle un beso, pero nadie antes le pregunta si quiere ser besado. Esto a Principeso no le hace nada feliz, se siente extraño e incómodo, y ahora de su cueva no quiere salir, pues no le gustan demasiado los besos y menos de otro animal al que antes no ha visto jamás. Cuando conoce a la señora erizo, esta le enseña que puede decidir sobre sus besos, y decir que no cuando no quiera darlos o recibirlos».

El relato persigue «enseñar a los pequeños a poner límites a los demás, a decir no cuando algo les incomoda, a decidir sobre sus besos y saber que su cuerpo es suyo y que son ellos quienes deciden sobre él». En definitiva, «enseñar las bases de la prevención del abuso infantil a través de una historia aconsejada para niños a partir de tres años y escrita en letra mayúscula para prelectores».

Una vocación de la infancia

La escritura de cuentos para niños es una disciplina que a Romero le llamó la atención desde su infancia, y que por fin se ha decidido a convertir en su trabajo. «Durante años me convencía a mí misma de que lo que escribía no le gustaría a nadie –evoca–, no creía en mí, y esto ha hecho que tarde 35 años en cumplir este sueño, el de seguir siendo una niña viviendo entre historias y cuentos». Finalmente se ha atrevido a dar un giro a su vida profesional, que en su mayor parte ha discurrido por el campo de la ayuda social.

«Siempre quise trabajar en el ámbito de la infancia y la familia, y por eso estudié Educación Social en la Universidad Complutense», recuerda Romero, que se graduó por la Universidad Complutense de Madrid en el año 2006. Tras formarse en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo de la mano de Aexcid (Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo) y Aupex (Asociación de universidades populares de Extremadura), en el año 2010 añadió una línea más a su currículum al obtener en la UEx el título de experta universitaria en cooperación internacional para el desarrollo, área en la que trabajó hasta 2012.

«Durante años –explica la editora–, he recorrido parte de España y América Latina trabajando en proyectos de apoyo a familias con menores a cargo y en riesgo de exclusión social, a través de programas de servicios sociales y asociaciones». También «en recursos de emergencia para mujeres víctimas de violencia de género como educadora social de referencia, en formación profesional para el empleo y en proyectos de cooperación internacional en Nicaragua, Paraguay y Argentina».

Hasta que en el año 2017 regresó a Jaraíz, donde abrió una ludoteca. «Cuando llega la pandemia y con ella el primer confinamiento, muchas familias me escriben para que les ayude a entretener a los peques y sacarles el miedo del cuerpo, y es entonces cuando comienzo a dejar la vergüenza a un lado y me pongo delante de una cámara y me grabo contando cuentos que primero envío a los amigos y luego subo a un canal de Youtube llamado 'Piluca Cuentacuentos'».

De los amigos al mercado

El éxito que obtiene le mueve «a sacar del cajón esos cuentos que guardaba bajo llave». «De este modo –apunta–, consigo ver claro el camino y comienzo a vivir el que fue mi proyecto deseado y olvidado: escribir y contar cuentos de literatura infantil». Obras con las que intenta «que cada peque sepa que puede ser todo aquello que desee». «Cada niño –reflexiona la autora– debe crear su propia vida. Debe saber que cuenta con una serie de fortalezas personales y un potencial extraordinario. Y los adultos debemos esforzarnos por acompañar y guiar a nuestros hijos para que conozcan esa fortaleza interior y se sientan seguros, acompañándoles en el aprendizaje y la toma de sus propias decisiones».

Con esta premisa, publica su primera obra, titulada 'Pepita power Inventora de aparatejos para animalejos' (Editorial BabidiBú), ilustrada por Noelia Montesinos. Y poco después llegan 'Principeso cara de beso' e Infancia Empoderada, el proyecto que hoy ocupa buena parte del día de Pilar Romero, que también tiene una empresa de formación. «La editorial –resume la emprendedora– es el proyecto en el que uno mi pasión por el trabajo social, la faceta educativa y el amor por escribir historias».

Con ellas, aspira a «aportarles a los niños herramientas que les empoderen a través de historias divertidas, mágicas y en un lenguaje sencillo para que ellos lo entienda e interioricen».