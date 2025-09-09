El coste de los accesos al puente internacional de Cedillo se dispara a 5,1 millones La Junta aprueba un convenio con el Gobierno central para una obra que el pasado año valoró en 2 millones

El coste de la carretera de acceso y las conexiones con el nuevo puente internacional de Cedillo se dispara a 5,1 millones de euros. Muy por encima de las previsiones de la Junta de Extremadura, que a comienzos del pasado año apuntó que la inversión ascendería a 2 millones de euros.

Portugal asumirá el proyecto y la obra del puente sobre el río Sever que permitirá una conexión directa entre la localidad extremeña de Cedillo y las lusas de Nisa y Montalvão. Actualmente la forma más rápida de comunicación por carretera es a través de un embalse que explota Iberdrola y que sólo está abierto en fin de semana. La alternativa es dar un rodeo de 120 kilómetros.

Para completar esta obra, la Junta de Extremadura asumirá las conexiones por el lado español. Para ello, el Consejo de Gobierno ha autorizado este martes la firma de un convenio con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que deberá rubricar este acuerdo.

Mediante este convenio, la Junta se compromete a contratar el proyecto, construcción, dirección de las obras, financiación, conservación y rehabilitación de los accesos al puente internacional desde el lado español, con un coste de 5.172.205 euros en cuatro anualidades. En enero del pasado año, el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín, señaló en una reunión con el alcalde de Cedillo que el coste de la obra sería de 2 millones de euros. De esa forma, los costes han crecido más de un 150%.

Obra declarada desierta

La Cámara Municipal de Nisa convocó a finales del pasado mes de marzo el concurso para la construcción del nuevo puente, así como los accesos en el lado portugués, con un plazo de ejecución de diez meses. Esta licitación ha tenido desde entonces varias modificaciones, entre ellas para elevar el coste total a 16,5 millones (sin IVA).

Según las publicaciones oficiales, este contrato ha recibido catorce ofertas. Pero a mediados de agosto se declaró desierto. El anuncio correspondiente señala que rodas las solicitudes de participación han sido retiradas o se han considerado inadmisibles. De esa forma, la actuación deberá pasar por una nueva licitación.