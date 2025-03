Los cortes de carreteras se mantienen el sábado de Carnaval

José Tomás Palacín Sábado, 10 de febrero 2024, 20:58 | Actualizado 21:17h. Comenta Compartir

El sábado de Carnaval ha arrancado con lluvias intermitentes. Como los cortes que se han producido en Extremadura durante este sábado a causa de las protestas agrarias, que ya van por el quinto día de manifestación. No les dañó lo sufrido ayer en la A-5 en Mérida, donde los manifestantes ocuparon la autovía durante casi cinco horas hasta ser disueltos por la Guardia Civil con gases lacrimógenos.

Concretamente, la provincia de Badajoz ha tenido en la EX-363, en La Albuera; la N-432, en el cruce con Entrín Bajo y Santa Marta; en la EX-105, entre Almendral y el acceso a la N-435; la propia N-435 con Almendral; la EX-112, en Oliva de la Frontera, y en la rotonda de entrada a Valverde de Leganés.

En cuanto a la provincia de Cáceres, la EX-109 también ha estado cortada al tráfico, pues los agricultores se han apostado en la rotonda de Moraleja a Perales del Puerto; la EX-A1 por el kilómetro 99, también en Moraleja; en Gata, en la EX-205; en la EX-205, en Valverde del Fresno; en la A-66, en la confluencia con la EX-A1, en la rotonda de Fuentidueñas (aunque no han cortado la autovía) y en la EX -206, en Almoharín.

Todos siguen pidiendo lo mismo: que les escuchen, que desaparezca la Agenda 2030, que se regule el comercio con países terceros o que se reduzca la burocracia, entre otras tantas cuestiones que azotan al campo.

Cansados, pero firmes

El grupo de agricultores que suele cortar la EX-105 en el cruce entre Almendral y el acceso a la N-435 lleva desde el pasado miércoles manifestándose. Alrededor de una lumbre, confiesan que la esperanza del cambio podría estar en las protestas en Madrid y en Valladolid, donde esta noche se celebran los Premios Goya. La visibilidad, según ellos, quizá sea la clave.

Aurora Torres, agricultora de 36 años, sigue firme y asegura que aguantará hasta que haga falta. En ese momento, mientras habla sobre las necesidades del campo, un trabajador retenido en el corte se baja a hablar con los manifestantes.

«No os pediría pasar si fuera un indefinido. Mi padre era agricultor y os entiendo, pero es que me van a echar. Me tenéis que entender», razona.

La misma Torres le contesta que si viera lo que saca de su tierra se echaría a llorar. Y que, si le dejara pasar, debería hacerlo con todos. «Sé que la gente no tiene culpa, pero la protesta no es contra los demás trabajadores».

Otro conductor tiene que ir al hospital y le dejan pasar sin mayor problema. Allí seguirán, asegura, hasta que el cuerpo aguante.

En la N-432, en el cruce de Entrín Bajo con Santa Marta, que lleva desde el primer día con cortes intermitentes, los agricultores deciden por mayoría abrir el paso a las dos del mediodía. Juan José González, agricultor de 37 años de Entrín Bajo, explica que la gente está cansada y que quieren estar con sus hijos. Pero eso no quita que volverán, porque la presión será indefinida.

«Según el artículo 21 de la Constitución Española, tenemos el derecho de reunirnos pacíficamente y sin armas, y eso es lo que hacemos. Seguiremos en el cruce durante los próximos días».

González también indica que no quieren molestar tanto a la ciudadanía, porque «algunos se están enfadando, es entendible», aunque ellos, según él, sólo quieren «luchar» por sus trabajos.

«Son muchos días de huelga, de cortes. Muchas horas en las que no trabajamos y eso que nosotros trabajamos de sol a sol, con lluvia, como sea, todos los días del año. Nos siguen asfixiando desde el Gobierno y nos amenazan y nos intentan dar miedo con denuncias. Es vergonzoso, y me da pena que por esperar dos horas los ciudadanos no miren todo lo que tenemos a nuestras espaldas, que tenemos ya muchas piedras», expresa el agricultor.

En la rotonda de Valverde de Leganés, en el cruce que los conecta con Almendral y Badajoz, Manuel Rodríguez, ganadero de 28 años, afirma que no han tenido ningún conflicto. Y cree que la mayoría los entiende, aunque haya algunos que les digan que tienen muchas ayudas.

«Tenemos muchas ayudas, sí, y la gran mayoría se nos van en pagar las 20.000 cosas que nos imponen desde Europa y España. Entiendo que vendemos mejor que hace diez años, no lo discuto. Pero para nosotros ha subido todo: tanto la vida como ciudadanos, como lo que tenemos que pagar como trabajadores. Nos están asfixiando y la gente se cree que somos ricos. Cada vez se nos quitan más las ganas de campo y llegará un momento en que nadie quiera trabajar en él», lamenta.

Una hora después de pedirle a Aurora Torres que le dejara pasar, el trabajador que se quejaba de los cortes y de que lo iban a echar está ahora en el cruce de la N-435, entre Almendral y La Albuera. Es la una de la tarde y todavía intenta cruzar.

Momentos de tensión

A lo largo de la jornada se vivió algún momento tenso. Una mujer se enfrentó a los agricultores en la N-432, en la entrada de Almendral y otra conductora discutió con los manifestantes del cruce de la N-435 con Almendral y les grabó, muy airada.

La primera de ellas, se enfrentó, sobre todo, con Francisco José Gallardo, de Torre de Miguel Sesmero, que señala cuando la Guardia Civil se la lleva a un lado que «no se puede venir de malas maneras, que respetamos a todo el mundo. Pero si dejamos pasar a uno tenemos que dejar pasar a todos».

Ampliar Conductores discuten en Almendral. ARNELAS

La misma ciudadana también la toma con la Guardia Civil: «Pensaba que estabais con nosotros», les dice, mientras pide identificaciones a manifestantes y a periodistas.

Tras hablar la conductora con la larga cola que esperaba a pasar, el ambiente se enrarece. Su marido vuelve hacia los manifestantes, de la mano de la hija de ambos, porque ella asegura que le han insultado ­(aunque tal cosa no ocurre) y quiere enfrentarse con los agricultores. «La Guardia Civil le ha dicho que no nos va a pedir el DNI, que no cabía denuncia de ningún tipo», afirma luego Gallardo.

Un sargento de la Benemérita, con buen tino, les insta a abrir para que no haya más problemas. Los agricultores tampoco quieren que se vaya de control la situación y abren 45 minutos antes de lo previsto. Todos cruzan, también la señora con su familia y el trabajador que esperaba en la EX-105 con Almendral y Valverde de Leganés.

«No hemos tenido ni un conflicto los días de diario que hemos cortado, ni uno. Pero es llegar el fin de semana…», lamenta otro manifestante.