Conmoción en Aldeanueva del Camino por el crimen machista: «Estamos rotos de dolor»

La localidad de Aldeanueva del Camino, de apenas 700 habitantes, que esta mañana se ha despertado con un crimen machista, está conmocionada. Javier Gil González, de 39 años, ha matado a su pareja, María Varela Pinero, de 39. Le ha apuñalado, luego la ha tirado por el balcón y después se ha precipitado él, supuestamente, según los hechos que investiga la Guardia Civil. Los agentes ya han confirmado, al igual que la Delegación del Gobierno, que se trata de un caso de violencia de género.

«El fallecimiento de María, de 38 años, por violencia de género, es momento oportuno de expresar nuestra repulsa ante esta lacra social y nada mejor que venir a Aldenaueva para trasladarle al alcalde y a todos los vecinos nuestro más sentido pésame por un hecho ocurrido», ha dicho el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, en el minuto de silencio que se ha celebrado en la plaza de la localidad. A él también han asistido vecinos, familiares de la víctima, el alcalde.

También, la Junta de Extremadura ha celebrado un minuto de silencio en la puerta de la sede de presidencia por «la última víctima mortal de la violencia machista». La presidenta María Guardiola ha publicado en su cuenta oficial de X un mensaje en el que afirma que «es una tragedia que nos golpea a todos». Añade que «esa violencia atroz ha segado la vida de una mujer en Aldeanueva del Camino y no hay palabras que alivien el dolor. Nuestro pésame a la familia y amigos. Alcemos la voz, unidos, para que no se arrebate ninguna vida más»

Nuestro pésame a la familia y amigos. Alcemos la voz, unidos, para que no se arrebate ninguna vida… — María Guardiola (@MGuardiolaM) May 27, 2025

Quintana ha asegurado que no había denuncias previas y la víctima no estaba integrada en el registro del sistema de seguimiento de casos de violencia de género, el denominado VioGén. «No había denuncia previa y no tenemos conocimiento de hechos anteriores», ha indicado Quintana, que ha añadido que este es un problema que incumbe todos como sociedad. «Animo a denunciar y no solo a las mujeres, sino a su entorno, pues a veces la mujer se ve coaccionada y ahí le pedimos ayuda a su entorno. De hecho son ya muchos casos que se denuncian por parte de familiares y amigos», ha afirmado.

«Donde no hay denuncia difícilmente podemos actuar», ha añadido tras pedir cautela. «Tenemos que ser capaces de respetar en las redes sociales, que no se ponga nada que pueda hacer daño. Hay un menor de 14 años que está siendo atendido psicológicamente», ha insisto Quintana tras un acto en el que también ha tomado la palabra una familiar de María. «Agradecemos el apoyo a todos los asistentes», ha dicho.

Investigación

María y Javier tenían un hijo al que el padre le habría acompañado en la mañana de esta martes a coger el autobús para ir al instituto en Hervás. Eso ha sido sobre las 8.05 horas y luego ha regresado a la vivienda familiar, una casa situada a la salida del pueblo y cerca del campo de fútbol, en la travesía N-630, según las primeras investigaciones. A las 8.30 horas ha sido cuando la Guardia Civil ha recibido el aviso de que algo grave había ocurrido.

El levantamiento del cadáver de María ha sido a las 11.30 horas y en el escenario de los hechos Javier ha sido localizado, también con heridas de arma blanca. Ha sido atendido por los servicios sanitarios y trasladado al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.

Tras lo ocurrido, el pueblo está consternado. «Es un día muy triste. No podemos ponernos en el lugar de la familia aunque queramos. No hay palabras. Simplemente acompañar en el sentimiento y estar aquí con todo nuestro cariño. Estamos rotos de dolor», ha asegurado una de las vecinas que ha asistido al minuto de silencio. «Es una pena, muy triste», decían muy emocionados los habitantes de esta localidad.

«Mi dolor, mi apoyo a la familia y una condena total y absoluta. Ojalá algún día dejemos de celebrar el Día de la Mujer porque entonces significara que hay igualdad absoluta y no habrá violencia», ha afirmado el alcalde de Aldenanueva del camino, Ricardo García.

El municipio del Valle del Ambroz ha decretado tres días de luto oficial. Después del funeral harán un comunicado. «También pedimos respeto máximo a las familias. Cuidado con lo que se publica en las redes sociales, que es un una tema muy sensible», ha afirmado el alcalde.