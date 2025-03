La CHG prevé que el pico de caudal se alcance en la madrugada del domingo

Celestino J. Vinagre Viernes, 21 de marzo 2025, 13:54 | Actualizado 14:08h. Comenta Compartir

El segundo día de la borrasca Martinho transcurre, por ahora, sin más sobresaltos. Llueve, de forma débil en la provincia de Badajoz y moderada en la de Cáceres; las rachas de viento aflojan y el caudal de ríos y arroyos se mantiene estable. Aunque en la cuenca del Guadiana por Extremadura, que ha vivido los mayores desbordamientos en esta semana, ahora mismo la cantidad de agua y el nivel del río Guadiana ha empezado a descender, la Confederación del Guadiana avisa. Se trata de una situación temporal porque no llovió mucho en el último día y medio.

Según datos del sistema Sira Guadiana, el nivel del río Guadiana a su paso por el puente de los suspiros, cerca de Lobón y Montijo, se situaba esta mañana con una altura de 3,67 metros. Un metro menos que ayer. En Caya, lo mismo: ahora tiene 2,57 metros. Si analizamos el aforo del río se percibe un mismo descenso. Si ayer llegó a pasar por la ciudad de Badajoz con 700 metros cúbicos por segundo, en estos momentos lo hace con una cantidad de 498 m3/s. Con todo, el organismo hidrológico lanza un aviso. No se puede hablar de normalidad.

«Está bajo control la situación pero el pico de caudal todavía no se ha alcanzado en este nuevo capítulo de lluvias», se transmite desde la Confederación a HOY. Ese pico, según los técnicos, se va a producir no en esta próxima madrugada sino en el siguiente, en la del domingo. Esa es la previsión de la Confederación del Guadiana, que insiste en lanzar un mensaje de precaución a la ciudadana y no cometer medidas de imprudencia en entornos de ríos y arroyos.

En Mérida, el portavoz del Gobierno local, Julio César Fuster, señala que la ciudad sigue en el nivel cero de emergencia. Esto significa que la Policía Local, además de todos los recursos municipales, se encuentran monitoreando y vigilando la situación del caudal del río Guadiana a su paso por la capital extremeña. El Ayuntamiento de Mérida pide la «máxima precaución y que los vecinos de la ciudad se abstengan de transitar por la zona del parque de la Isla, las inmediaciones del Guadianilla, etcétera».

Por su parte, en Palomas (662 vecinos, comarca de Tierra de Barros), el Ayuntamiento pide un uso racional del agua porque aunque tiene suministro puede escasear en las próximas horas. El Consistorio indica que se ha roto la tubería que abastece el deposito de agua. No puede ser reparada por Promedio «por el momento por la complejidad existente». Por el momento, señala en un mensaje en redes sociales, «queda agua en el depósito apta para el consumo, por lo que se pide un uso racional del agua (evitar poner lavadoras...), pero llegado el caso se está llenando el deposito antiguo con agua del pozo y tratándose la misma para uso sanitario».

Señala el Ayuntamiento palomeño que para asegurar el consumo de las personas la empresa Aqualia está adquiriendo agua en los comercios locales para ser distribuida «de manera equitativa llegado el caso de tener que usarse».

Palomas vio el pasado martes la crecida espectacular el río Palomillas, que se quedó a un palmo de anegar varias casas en este pueblo de la comarca de Tierra de Barros.

Ampliar Crecida del Guadiana por Mérida. J. M. Romero

En cuanto a lluvias, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, se llevan recogidos 46,2 litros por metro cuadrado en Piornal como principal cantidad de lluvia en Extremadura. Le siguen los registros de 36,6 en Garganta la Olla; los 36,4 litros de Nuñomoral; 34,8 en Madrigal de la Vera; y los 27,6 de Tornavacas. Son datos cerrados a las 13.22 horas. En la provincia de Badajoz, hasta ahora, la mayor cantidad de agua recogida, según Aemet, son los 3,4 litros de Herrera del Duque.

En cuanto a rachas de viento, la máxima es la de 80 kilómetros por hora registrada en Brozas. Mucho menos aire que ayer, cuando se superaron los 100 kilómetros.

En cuanto a la situación de las presas, siguen desembalsando ocho en la del Guadiana. Son los de Cancho del Fresno (aliviando con un caudal de salida de 5,2 m³/s); Los Canchales (3,5 m³/s); Gargáligas (están saliendo 29,8), Ruecas (caudal de salida de 15 m3/s); Cubilar (están saliendo 5,6 m³/s), Los Molinos (está aliviando 54,5), Villar del Rey (22,5 m³/s) y Tentudía. En cuanto a los de la cuenca del Tajo se mantienen aliviando agua los de Rosarito, Borbollón, Rivera de Gata, Jerte y Valdeobispo.

La última información disponible sobre carreteras cortadas en la provincia de Badajoz se refiere a la BA-074, de Granja de Torrehermosa a la Aldea de Cuenca (Córdoba); la BA-018, de Azuaga (EX-308) a Guadalcanal (Sevilla); la BA-113, de Quintana de la Serena a EX-210 por Valle de la Serena; la BA-086, de Maguilla a EX-103 y la BA-079, de Hornachos a Hinojosa del Valle. En Cáceres sigue cortada la del badén de Zarza la Mayor.

Entre las más relevantes por la que ya se puede circular, aunque con precaución, está la EX-105, que permite la conexión entre Guareña y Don Benito; la BA-142, de Valdetorres a EX-105 y la conexión desde la pedanía de Yelbes a la EX-206.

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, visitará el próximo lunes algunos de los puntos afectados por el paso de la borrasca y comunicará el plan de actuación de la institución provincial para el arreglo de vías y otro tipo de infraestructuras de su competencia. Gallardo irá a Quintana de la Serena, Maguilla y Hornachos.