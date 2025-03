Condenan por denuncia falsa a una mujer que inventó amenazas de su expareja

Heridas exageradas y un TikTok para falsear una agresión con un cuchillo

Oficialmente, el dato que defiende el Gobierno es que el porcentaje de denuncias falsas en el ámbito de la violencia de género es del 0,001 por ciento. Sin embargo, hay controversia sobre este índice. En el caso de esta pareja pacense «los agentes pudieron ver las heridas de Yolanda antes de que recibiera tratamiento médico comprobando que de ninguna parte brotaba sangre como describía la denunciante», afirma un auto del 25 de marzo de 2021 que terminó con archivo de la denuncia contra su expareja y deducción de testimonio por si hubiera incurrido en denuncia falsa. Heridas exageradas, quemaduras de cigarrillos supuestamente autoinfligidas que no cuadran con los agujeros de la ropa, tal y como certifican peritos y sanitarios, coacciones que no se han demostrado, un hijo forzado a dar testimonio sobre amenazas inexistentes, o avisos de la propia policía a ella para que no inventara episodios que sonaban falsos son parte de los hechos probados en los más de treinta autos que Miguel V. ha hecho llegar a este diario para acreditar las denuncias de su exmujer que los jueces han ido archivando. También se describe en otro auto, de 20 de abril de 2021, la pretensión de hacer pasar como prueba, sin éxito, un pantallazo de un vídeo de TikTok con tres años de antigüedad (donde la vecina aparecía en una cuenta pública imitando a un personaje de ficción con un cuchillo) para que pareciera un intento de agresión con arma blanca, todo lo cual fue desmontado antes de llegar a juicio.