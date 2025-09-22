Los compradores de coches eléctricos o híbridos ya pueden cobrar las ayudas

Ya se pueden cobrar en la comunidad las ayudas por la compra de un coche eléctrico o híbrido electrificado. El Diario Oficial de Extremadura ( ... DOE) ha publicado este lunes la resolución por la que se aprueba la convocatoria para el programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) para el año 2025, aprobado por Real Decreto-ley 3/2025, de 1 de abril.

En lo que va de año ya son 459 los turismos eléctricos matriculados en la región, más 677 híbridos electrificados, 1.136 en total, cuyos propietarios pueden optar desde hoy a la ayudas del Plan Moves III, impulsadas por el Estado español en abril y ejecutadas por las comunidades autónomas. Se aplicarán con carácter retroactivo, es decir, que un coche comprado el 1 de enero de este año puede beneficiarse de la ayuda.

El texto llega con retraso, ya que hasta hoy no se han podido ejecutar esas ayudas, aunque Extremadura tuviera aprobado el Decreto por valor de más de ocho millones de euros desde el pasado mes de abril. Estas ayudas sirven para la compra de un coche eléctrico o híbrido electrificado (hasta 9.000 euros), y para colocar puntos de recarga, imprescindible en el caso del eléctrico.

Según explica el DOE, Las ayudas establecidas en la presente convocatoria serán financiadas con los fondos integrados en el patrimonio de la EPE Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), MP, procedentes de las transferencias que se reciban para esta finalidad, que para la presente convocatoria ascienden a un total de 8.270.723,00 euros siendo las dotaciones totales para cada programa de incentivos las siguientes: Adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible hasta 4.500.000 euros (54%); y Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos hasta 3.770.723 euros (45,59%).

Según explica el DOE, estas ayudas van desde los 1.100 a los 5.000 euros dependiendo de las características del vehículo y de la titularidad.

El antecedente de esta ayuda es que mediante el Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, se aprobó la concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo (BOE 89, de 14 de abril de 2021), estableciendo un modelo para la concesión de ayudas basado en la colaboración con las comunidades autónomas que pueden desarrollar su tramitación y efectuar la gestión de los fondos.

Extremadura hasta hoy, Murcia y Melilla son las únicas comunidades cuyos compradores no se habían beneficiado de las ayudas del Moves, mientras que otras ya se han gastado todo lo presupuestado. Es el caso de Aragón 11,2 millones, Cantabria 4,9, Cataluña 65,5, Galicia 22,7, Madrid 57,1 y País Vasco 18,7 millones.

Se da la circunstancia de que también se registraron retrasos en los Planes Moves I y II. Y en este Moves III algunos concesionarios están sufren el enfado de los compradores que ven imposible solicitar la ayuda, culpando a estos, cuando el fallo es de la Junta. En otros casos el vendedor adelanta la ayuda con la aquiescencia de la financiera, llegando a establecer 18 meses para reembolsar la ayuda si en ese plazo no se ha materializado la subvención autonómica. La cuota de matriculaciones de los coches eléctricos en la región es de 6,9%, en España del 8%, y la de los híbridos enchufables es del 10,2% y en España del 42%.

Las marcas preferidas en Extremadura son BYD, con el 24,3% del mercado, Toyota (10,2%), Ford (9,1%), Mercedes (5,9%) y bajando, Hyundai (5,6%), MG (5,4%) y bajando, Jaecoo (5,1%), Tesla (4,2%), Omoda (3,5%) y Kia (2,9%) y bajando.