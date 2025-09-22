HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Un usuario recargando su coche en punto de Badajoz en una foto de archivo. HOY

Los compradores de coches eléctricos o híbridos ya pueden cobrar las ayudas

EL DOE ha publicado este lunes las condiciones del Plan Moves III para los 1.136 vehículos adquiridos en Extremadura en lo que va de año

R. H.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:57

Ya se pueden cobrar en la comunidad las ayudas por la compra de un coche eléctrico o híbrido electrificado. El Diario Oficial de Extremadura ( ... DOE) ha publicado este lunes la resolución por la que se aprueba la convocatoria para el programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) para el año 2025, aprobado por Real Decreto-ley 3/2025, de 1 de abril.

