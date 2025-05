Guadalupe Arévalo Pacheco (Mérida, 1984) es hija de Sebastián (Chano), profesor de Biología en el IES Suárez de Figueroa de Zafra, y de Rosario, médico de planificación familiar en Zafra. Sus padres están jubilados, pero ella está muy activa: es la única mujer profesional española especializada en la talla en madera con motosierra y ha ganado varios campeonatos de esta destreza siempre frente a competidores varones. Lupe se graduó en Magisterio en Badajoz, viajó por Hispanoamérica, pasó diez años en Gere, un pueblo aragonés deshabitado, rehabilitándolo con unos amigos e intentando un modo de vida alternativo. Allí empezó, de manera autodidacta, a hacer escultura con motosierra y acabó volviendo a Zafra.

–¿Vive de la motosierra?

–Con 30 años, empecé a vivir de la talla en madera y la casa Stihl, referencia mundial en motosierras, me esponsorizó. Desarrollé la técnica, empecé a competir a nivel nacional con los mejores, todos hombres, y he ganado una decena de campeonatos estatales en Navarra, País Vasco o Cataluña. Solemos competir siete hombres y yo.

–Además, es su trabajo.

–Muy pronto hice trabajos en el parque María Luisa de Sevilla y me fue muy bien. En los campeonatos se valora la técnica, los trabajos son más artísticos. Me formé en las escuelas de arte y diseño de Mérida y Huelva. Me contratan en España y Portugal para hacer exhibiciones y en una hora convierto un tronco de grandes dimensiones en una cigüeña, un búho, un hada, lo que me pidan. Cuando mueren árboles singulares, una secuoya en Burlada, un roble gigante en el Valle del Pas, me contratan, lo tallo, le doy una forma singular y es un homenaje a ese árbol. Hago trofeos singulares para la Junta o para fundaciones, encargos particulares… Ahora tallo esculturas para una ruta mitológica en Cañamero.

–¿Dónde talla?

–Tengo el taller en una nave de Los Santos de Maimona. Cojo madera que van a tirar o que va a ir a leña. Mi madera favorita es la de cedro porque se trabaja muy bien y resiste la intemperie.

–¿Del Pirineo a Zafra?

–Soy muy inquieta. Las épocas se agotan. Me vine en 2020 porque tocaba otra época. Aquí, en Zafra, me crié, vive mi familia y tengo más apoyo. En Zafra, te puedes desarrollar haciendo cosas diferentes, sin ser juzgada, sin necesidad de que triunfes. Nadie sabe aquí que soy la mujer que aparece en el catálogo mundial de la casa Stihl, pero mi entorno social me apoya. Ni mi familia ni los amigos de mis padres se asustaban de nuestras ideas bizarras.

–¿Profeta en su ciudad?

–Trabajo más en el norte de España y me contratan en pueblos de toda Extremadura, pero en Zafra solo me han llamado para hacer un par de cosas. Han cortado muchos árboles y no han tenido interés por mi trabajo. Ahora voy a Navezuelas, a tallar el tronco de un árbol que se les ha secado y así le doy un valor a ese material noble que es la madera.

–Dos hermanas veterinarias, un hermano biólogo y usted con la motosierra.

–En casa confían más en mí que yo. Mis padres me han apoyado siempre y me han permitido desarrollarme como he querido. Cuando me fui al Pirineo, mis padres y sus amigos fueron a verme y apostaron que no duraría un invierno porque estaba aburguesada. Duré diez años. Con el apoyo de tus padres es más fácil hacer cosas no convencionales como querer ser bombera.

–¿Bombera?

–No me veo con 50 años encima de un andamio tragando serrín. Ser bombera es mi nuevo reto y me gustan los retos. Me sacan de mi zona de confort. Ya he aprobado el carnet de conductora de camiones tráiler para presentarme a las oposiciones.