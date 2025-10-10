Comienza la temporada de monterías, batidas y ganchos en Extremadura Durante el periodo de caza mayor hay una media de 75 monterías cada fin de semana en la región

M. Fernández Cáceres Viernes, 10 de octubre 2025, 16:43 | Actualizado 17:31h.

Este sábado comienza en Extremadura la temporada de monterías, batidas y ganchos. Hasta el 15 de febrero se podrán cazar jabalíes, ciervos, gamos, muflones y arruís, según se especifica en el calendario de caza mayor autorizado por la Dirección general de Gestión Forestal, Caza y Pesca para esta campaña.

«La caza en general, y las monterías en particular, llenan muchos pueblos los fines de semana en Extremadura», ha señalado el consejero de Gestión Forestal, Francisco Ramírez, que ha recordado que tanto la montería como la rehala están declaradas Bien de Interés Cultural (BIC).

Oficialmente, la temporada de caza 2025-2026 comenzó el pasado 1 de abril, pero este fin de semana es el primer día hábil para las modalidades de monterías, batidas y ganchos. Durante la campaña de caza mayor hay una media de 75 monterías cada fin de semana en la región (1.500 al año), que generan en torno a ellas un movimiento económico que que ronda los 200 millones de euros. Pese a la estimación inicial, la consejería elabora junto a la Fundación Artemisán un estudio de impacto que probablemente eleve la cifra, ha avanzado el responsable.

La Junta recuerda en una nota que las monterías han convertido a Extremadura en un destino de turismo cinegético consolidado desde hace años a escala nacional y que en los últimos años ha ganado presencia entre aficionados de otros países tanto de Europa como de América.

Respecto a las expectativas de la temporada, Ramírez ha señalado que se espera una campaña buena dada la primavera lluviosa de este año, lo que según ha explicado, seguramente ayudará a que aumente la calidad de los trofeos de cérvidos.

Caza menor y novedades de la temporada

Este fin de semana también arrancará el periodo hábil para la caza menor. En concreto, desde el domingo 12 se podrán cazar perdices, conejos, becadas, ánades reales, patos, cucharas, cercetas comunes, fochas, agachadizas comunes y zorros. También liebres, estorninos pintos, grajillas y urracas, que ya tuvieron media veda del 15 de agosto al 8 de septiembre.

El periodo comprende unos determinados días hábiles dependiendo del animal, el coto y las modalidades de caza, y finaliza entre diciembre de este año y febrero de 2027, dependiendo del caso.

Una de las novedades de la temporada ha sido la obtención de la licencia telemática gratuita, que entró en vigor a inicios del pasado agosto. En dos meses, la han obtenido 2.300 cazadores. Además, la región cuenta con un millar de nuevos cazadores que han obtenido la licencia en el último curso organizado por la Federación Extremeña, según datos proporcionados por el Gobierno regional.

«La temporada comienza con un enfoque renovado hacia la sostenibilidad y la gestión responsable, buscando un equilibrio que pasa por garantizar la práctica cinegética sin comprometer el estado de conservación de las especies y la salud de nuestros ecosistemas», ha añadido Ramírez. Además, el consejero ha apuntado que la región refuerza su posición como modelo de seguimiento de especies cinegéticas: «Un dato que lo constata es que se han realizado 273 censos en 16 cuadrículas UTM de 10x10 kilómetros», ha dicho.

