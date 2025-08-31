HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jesús Mateos Brea junto a sus creaciones artísticas. HOY

Un día de verano con...

Jesús Mateos Brea, artista urbano y muralista
«Comer con mis padres tranquilo es un gran plan»

Subido al andamio y sin aire acondicionado, así es el estío de este artista del muro

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Domingo, 31 de agosto 2025, 09:28

Jesús Mateos Brea, más conocido por su segundo apellido, desafía a la lógica que pespuntea esta serie periodística estival que llega a su fin. Artista ... urbano y muralista, Brea trabaja más en verano que en invierno, ya que su actividad se desarrolla en plena calle. Placentino de 1982 estudió Informática y posteriormente Bellas Artes en la UNED y fue becado en la Fundación Miró de Mallorca y en la Academia Taller del Prado. En la escuela de Bellas Artes Eulogio Blasco de Cáceres se especializó en grabado, otra de sus grandes facetas creativas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 83 años Antonio Masa Godoy, voz de la patronal durante cuatro décadas
  2. 2 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  3. 3 Pierde el control al volante y choca con coches aparcados y contenedores en Badajoz
  4. 4

    El Ayuntamiento de Badajoz pone en venta la Casa de las Aguas por 1,8 millones de euros
  5. 5

    Más de un millón de personas toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  6. 6

    El hospital Quirón enfila el último año de sus obras en la avenida de Elvas
  7. 7 Cogida del novillo a un maletilla cuando se colocó de rodillas para torearlo
  8. 8

    Asesinan a tiros en Leópolis al expresidente del Parlamento ucraniano Andréi Parubi
  9. 9

    Un verano entre explosiones en las casas de campo de Cáceres
  10. 10

    La CHG detecta de nuevo cianobacterias en el río Guadiana en Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy «Comer con mis padres tranquilo es un gran plan»

«Comer con mis padres tranquilo es un gran plan»