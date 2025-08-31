Jesús Mateos Brea, más conocido por su segundo apellido, desafía a la lógica que pespuntea esta serie periodística estival que llega a su fin. Artista ... urbano y muralista, Brea trabaja más en verano que en invierno, ya que su actividad se desarrolla en plena calle. Placentino de 1982 estudió Informática y posteriormente Bellas Artes en la UNED y fue becado en la Fundación Miró de Mallorca y en la Academia Taller del Prado. En la escuela de Bellas Artes Eulogio Blasco de Cáceres se especializó en grabado, otra de sus grandes facetas creativas.

Sus murales han roto fronteras, y se pueden contemplar en infinidad de lugares de Extremadura y en otras partes del España y el mundo como Madrid, Salamanca, Barcelona, Marruecos, Bélgica. Algunas de sus creaciones se han situado entre las 100 mejores del mundo en la plataforma Street Art Cities. Una de sus obras más recientes es el mural hiperrealista de 11 metros de alto por seis metros de ancho que representa un Descendimiento y que se ha instalado en la fachada de ladrillos que separa la Catedral Nueva de la Catedral Vieja de Plasencia.

Los veranos de Brea son ajetreados. Eso sí, saca tiempo para algún viaje reconstituyente y estar con los suyos sin dejar de leer y entregándose al plato español estival por antonomasia: el gazpacho.

–¿Le gusta el verano, prefiere otro momento del año o es su favorito?

–Prefiero el otoño, cuando empieza a refrescar. A mí es que me encanta ir al campo, es algo que me gusta mucho, ir a pasear, andar con la bici, hacer trecking, cuando empieza a llover me encanta.

–¿A qué hora arranca el día en verano? ¿Cambia su horario de levantarse en verano?

–Me levanto sobre las seis y media o siete, cuando empieza a salir el sol me pongo a trabajar.

–¿Suele hacer más deporte, menos o igual que el resto del año?

–Monto en bicicleta, pero en verano no necesito hacer deporte porque mi trabajo es muy físico.

–¿Aprovecha el verano para leer más, aumentan sus lecturas?

–Al menos un par de libros en verano, caen.

–¿Su participación en actividades culturales en verano aumenta o disminuye?

–Yo creo que disminuye, porque en verano es o trabajo o vacaciones, no da para mucho más.

–¿Es de las personas que va apuntando cosas para hacerlas en verano o durante las vacaciones?

–No, yo tengo más tiempo en invierno, es un poco al revés del mundo, en verano trabajo más porque no llueve.

–¿Cuál es su plato favorito durante el verano?

–Gazpacho.

–¿Cambia su estilo de alimentación durante el verano? ¿Es de los que se abandonan más o se cuidan más?

–Suelo comer bastante bien. De dos o tres años a esta parte mejoré mi alimentación, el cuerpo te lo va pidiendo, como más verduras y ensaladas. Y ahora me adapto más a platos fríos.

–¿Echa la siesta?

–Ojalá.

–¿Aguanta bien el calor?

–Sí, no me queda otra, en el muro me está dando el sol todo el rato en muchas ocasiones. Es duro pero sí, lo aguanto.

–¿Aprovecha para dedicar más tiempo a los amigos, a su familia o de los que desaparece en verano por viajar o vivir en segunda residencia?

–No varía mucho, quizás les veo un poquito menos por mi trabajo. Tengo más tiempo para tomarme una caña en invierno que en verano.

–¿Diría entonces que socializa menos en verano por este motivo?

–Eso es.

–¿Viaja en verano?

–Sí, pero cada vez me gusta quedarme más cerquita y disfrutar más de descansar. El último viaje largo que hice fue hace tres años, fui a Egipto. Últimamente me quedo más en destinos nacionales o Portugal. El objetivo ahora es más descansar y comer bien.

–¿Cuál es su sitio favorito o al que más acude en verano: la playa, una terraza en una ciudad, una casa de campo, el pueblo?

–Voy a Portugal y aquí cerca voy a Hervás.

–¿Suele ver los programas de televisión veraniegos o prefiere el cine?

–Yo el Grand Prix sí que lo veo, me hace mucha gracia, me trae recuerdos de infancia y me parto. Lo veo el rato que no me quedo dormido, eso sí. Suelo ver también muchas cosas documentales de ciencia y del espacio.

–¿Los días de verano previos a las vacaciones trabaja menos o más por tu profesión?

–Sí, trabajo más.

–¿Durante sus vacaciones, logra desconectar del todo?

–Yo hago murales, así que cuando lo he terminado, fin. El siguiente proyecto lo planteo para después de vacaciones.

–¿Suele planificar el verano o es más de que se lo planifique la familia o los amigos?

–Me dejo llevar, mi mujer es la que se encarga de ello y se lo agradezco porque tenemos gustos muy similares y siempre encuentra cosas que me van a gustar.

–¿Cambia su hora de acostarse en verano?

–En verano estoy agotado y me acuesto pronto. A las once u once y poco me quedo dormido en el sofá.

–Un día de verano especial que recuerde.

–Cualquiera de los que paso con mi familia y mis amigos en La Vera, o en la zona de los pilones. O comer con mis padres y mi hermano en la parcelita tranquilo, eso es suficiente, es un gran plan.