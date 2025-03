Los colegios extremeños se lanzan a captar alumnos ante la caída de la natalidad

Cada vez nacen menos niños y eso lo saben bien en los colegios de Extremadura, que ante la caída de la natalidad se ... lanzan desde finales de febrero a captar alumnos.

Si antes lo habitual era que solo ofertaran jornadas de puertas abiertas para que los padres conocieran los centros, ahora utilizan nuevas estrategias, sobre todo los concertados, que pasan por la publicidad en las redes sociales, las visitas personalizadas, los anuncios en los autobuses urbanos, los vídeos promocionales con antiguos alumnos que han sido exitosos tras pasar por un determinado colegio y las piezas audiovisuales con estudiantes que demuestran su nivel de idioma o hasta su destreza para los deportes.

En las últimas dos semanas de marzo se concentran la mayoría de las jornadas de puertas abiertas de los centros educativos y los directores las afrontan siendo conscientes de la situación. «Solo en la ciudad de Badajoz nos han dicho desde Educación que hay 110 niños menos que el año pasado para escolarizarse», apunta María del Mar Mejías, jefa de estudios de Educación Infantil y Primaria en el colegio Maristas de la capital pacense.

Esta semana han celebrado su jornada para enseñar las instalaciones a los padres y explicarles el proyecto educativo. «Muchas familias nos preguntan y siempre es un centro muy demandado, así que esperemos que este año siga igual», dice esperanzada Mejías.

El suyo es uno de los colegios que aún cuentan con tres líneas en Infantil, es decir, ofertan 66 plazas para ese curso. La ratio obligatoria de 22 alumnos por profesor no les permite ofrecer más vacantes.

Si hubiera más no sería fácil cubrirlas, pues el mapa escolar de la región se achica cada año con la caída de los nacimientos. Solo hay que observar que los colegios son cada vez más pequeños y familiares. Por poner un ejemplo, la mitad de los 26 centros escolares de Cáceres (16 públicos y 10 concertados) son ya de una sola línea (un aula), 12 de dos, y solamente uno, el Licenciados Reunidos, de tres.

6.872 Nacimientos Es el número de nacimientos que hubo en Extremadura en 2022 y, por tanto, son aproximadamente los niños que se matricularán por primera vez en el colegio. Son 305 menos que el año anterior.

Y eso no va a mejorar en el curso 2025-2026, pues en 2022, año en el que nacieron los niños que empiezan el colegio el próximo curso, hubo 6.872 nacimientos inscritos en Extremadura, lo que supone 305 menos que en 2021. El próximo curso serán 36 localidades las que no contarán con ningún nuevo alumno de tres años, mientras que el año pasado fueron 15.

En los centros son conscientes de esas cifras y de que cada vez es más complicado cubrir todas las plazas que ofertan. «La caída de la natalidad se nota bastante. Hace un par de años bajó mucho la demanda, 2024 fue normal y ahora estamos expectantes», apunta Juan Carlos Moya, director del colegio San Antonio de Cáceres.

En su caso recurren a las redes sociales para anunciar la posibilidad de conocer el centro e incluso a antiguos alumnos para que cuenten su experiencia, una estrategia de la que cada vez tiran más centros escolares.

«Estudié segundo de Bachillerato el año pasado y ahora vivo en Sevilla. En el colegio me ayudaron a sacar lo mejor de mí. Estoy muy orgulloso con mi camino», dice un antiguo alumno del San Antonio en un vídeo lanzado por el colegio este año. En él los actuales estudiantes también demuestran su nivel de Inglés y Alemán o su trayectoria en deportes como el baloncesto.

Visitas personalizadas

Además de jornadas de puertas abiertas, también realizan visitas personalizadas, una opción a la que recurren muchos otros centros concertados como Las Carmelitas o Las Josefinas, en Cáceres.

«En los últimos días hemos recibido unas 40 llamadas de interesados en matricular a sus hijos en el colegio», apunta Moya. «Sobre todo se fijan en los valores que se transmiten, el proyecto educativo, los idiomas y las extraescolares», indica.

En su caso realizarán la jornada de puertas abiertas a finales de marzo, pero hay otros centros que en los últimos años están adelantándolas a febrero, como es el colegio Sagrada Familia de Badajoz, que celebró la suya el pasado día 26, con más de un mes de antelación del plazo en el que se abre el proceso para escolarizar a los nuevos alumnos, que comienza el próximo 4 de abril.

«Ya no es lo mismo que antes, aunque cubrimos las plazas. Hace unos diez años que no tenemos que sortear vacantes porque no hay tanta demanda», reconoce Jaime de la Peña, director pedagógico de Infantil y Primaria en las Josefinas de Badajoz.

Otros, como los Salesianos, no quieren perder ninguna posibilidad de captar a alumnos y ofertan hasta dos jornadas en días distintos, en horario de tarde y de mañana. Para asistir a ellas hay que inscribirse previamente a través de un formulario de la página web del propio colegio.