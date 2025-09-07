HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Fernando Bravo junto a un ejemplar clásico de Mercedes. HOY

«Los coches de ahora no tienen personalidad»

Fernando Bravo ·

Tras casi cuatro décadas vendiendo coches en Badajoz, este pacense acabade fundar Alfa Extrem, otro club más de vehículos antiguos cuyas concentraciones reivindica para fomentar el turismo de interior

J. López-Lago

J. López-Lago

Domingo, 7 de septiembre 2025, 08:28

Fernando Bravo ha trabajado tantos años vendiendo coches que, lejos de cogerles manía, los ha convertido en su afición. Pero con matices. A él le ... gustan los coches de antes, no los de ahora. Por ello, ha impulsado un club de coches antiguos y ha visto en todas esas asociaciones, amantes del motor 'vintage', una oportunidad para dinamizar pequeñas poblaciones de interior, ya que por donde pasan triunfan despertando exclamaciones de admiración por los recuerdos que evocan en las personas.

