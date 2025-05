Catarata de reacciones a la gigafactoría de Navalmoral

J. López-Lago Jueves, 2 de junio 2022 | Actualizado 08/06/2022 18:39h. Comenta Compartir

El Grupo Popular en la Asamblea, a través de Javier Cienfuegos, ha dicho esta mañana que ahora mismo no tienen información y por eso no valora el anuncio de la construcción de una gigafactoría de baterías de litio en Navalmoral de la Mata. Según ha dicho a preguntas de los periodistas, son muchas las promesas que se han hecho desde el Gobierno de Extremadura que no han salido adelante, por eso, ha señalado el diputado del PP, no valoraron en su día el anuncio de Elysium City, el macro complejo de ocio previsto en la comarca de La Siberia.

David Salazar (Ciudadanos)

Por su parte, el coordinador de Ciudadanos en Extremadura, David Salazar, también es escéptico sobre el proyecto de una gigafactoría de batería de litio en Navalmoral de la Mata, como ha adelantado HOY y luego han confirmado fuentes oficiales. Se trata de una inversión de 2.500 millones de euros y el diputado y portavoz de la formación naranja ha dicho al respecto que «estamos esperanzados, pero con escepticismo. Cualquier proyecto, y más de esta envergadura, es bien recibido, pero no es momento de abrazos porque en Extremadura llevamos hablando cinco años de la azucarera y aún no hay nada en Mérida, de Elysium City en la Siberia desde la pasada legislatura y no hemos visto ni una excavadora, o del tren desde hace veinte años y el que tendremos será de juguete. Cuando lo veamos (la gigafactoría en Navalmoral de la Mata) entonces será el momento de darnos palmaditas en la espalda», ha valorado a HOY.

Según Salazar, «mientras tanto, Ciudadanos siempre estará al lado de las inversiones y de las modificaciones legislativas para que estas lleguen». Sin embargo, recuerda lo que pasó con la otra gigafactoría. «Al final acabó en Sagunto (Valencia) y a los extremeños nos tomaron el pelo», ha dicho hoy jueves.

Irene de Miguel (Unidas por Extremadura)

Por su parte, Irene de Miguel, portavoz del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, ha dicho esta mañana que «sería una fantástica noticia para Campo Arañuelo y para la reconversión industrial que necesita la zona porque Almaraz tiene fecha de caducidad. Ahora bien, no sabemos si ha empezado ya la campaña electoral y esto son los anuncios a los que nos tiene acostumbrados Vara. Ojalá se materialice, pero nos tememos mucho que se quedará en agua de borrajas como todos los anuncios que nos ha hecho hasta ahora», ha declarado en la Asamblea a preguntas de los periodistas.

Según De Miguel, «ya va siendo hora de que el señor Fernández Vara se dé cuenta de que Extremadura necesita transfomar sus recursos aquí porque llevamos décadas de expolio y de saqueo y uno de los principales causantes y responsables es él».

Delegada del Gobierno

La delegada del gobierno, Yolanda García Seco, sí ha valorado positivamente la noticia. Lo ha hecho a primera hora a través de un mensaje en twitter: «Qué gran noticia para Extremadura. Cuánto trabajo para lograrlo. Ha llegado la hora de la merecida industrialización. Gracias a los que lo han hecho posible. Hoy en Extremadura y en Madrid se ha pensado en la cohesión territorial y los fondos europeos darán el mpulso necesario», ha escrito.

Diputación de Cáceres

Por su parte, el presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, ha dicho que Extremadura tiene varios proyectos encima de la mesa y no depende solo de uno. En cuanto a la fábrica de baterías de Navalmoral, «la valoración es altamente positiva porque la creación de empleo fijará población en el medio rural, no solo en Campo Arañuelo, sino en toda la provincia».