La cifra de gasolineras ya roza el medio millar con la llegada de las automáticas

La expansión de las gasolineras sin personal fue defendida en agosto de 2016 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) puesto ... que facilitaba una mayor competencia y, como consecuencia, una bajada de precios para los usuarios. Otro argumento fue que este formato podría llevar estaciones a pueblos alejados donde no sale rentable poner un servicio por los costes de personal.

Mientras las gasolineras tradicionales apuestan por una mayor diversificación del negocio con tiendas cada vez más variadas, servicios como horno de pan, quiosco o lavaderos especializados, las gasolineras fantasma se siguen multiplicando por Extremadura.

La dirección general de Industria de la Junta no tiene registrada la cifra de estaciones automáticas y no distingue entre estas y las tradicionales. La cifra más actualizada ofrecida por el gobierno extremeño es de finales del pasado junio y habla de 498 establecimientos en la región en total (329 estaciones de servicio en Badajoz y 169 en Cáceres). Esto supone un incremento del 25% respecto a la cifra que desde hace años manejaba la Asociación Regional de Empresarios de Estaciones de Servicio (Aresex), que habla de 400 como una cifra que se había estabilizado.

La tendencia, según Fernando Mena, presidente de Aresex, que habla del último informe que le ha llegado «indica que en Europa están empezando a cerrar estaciones de servicio mientras que en España la cifra no para de crecer», si bien su pronóstico es que las automáticas han tocado techo y van a empezar a cerrar. Lo razona de forma que cuando una automática abría cerca de una tradicional se hacen una competencia muy directa. «Pero si ahora hay junto a una tradicional dos o tres automáticas, al final la pugna es tan alta que a algunas de estas no le salen las cuentas y tienen que cerrar», explica.

Según Fernando Mena, a nivel nacional las estaciones de servicio automáticas ya representan el 50%. «Hay mucha competencia y tienen, teóricamente, mejor precio, pero luego con los descuentos hay que tener en cuenta muchas variables, ya que el precio del combustible en las tradicionales no es el que aparece en el monolito por las políticas de fidelización de las operadoras, así que al final las cuentas no son tan distintas y nadie se come a nadie», defiende el presidente de Aresex.

Mena admite que el coste de personal es clave en las estaciones de servicio. «Nosotros (en Extremadura) aún servimos, pero en Madrid ya no te sirve nadie, ni en las de bandera ni en ninguna. Y en las automáticas ante cualquier incidencia debes dar a un botón y te explican lo que tienes que hacer».

Intento de regulación

Aresex está en el lado de las tradicionales y como asociación apoyó una regulación regional para que las nuevas automáticas tuvieran, al menos, un empleado. Esa condición fue aprobada en la primavera de 2017 en la Asamblea, a propuesta del PSOE y sin recibir ningún voto en contra, a través de la modificación del Estatuto de los Consumidores. Pero se pronunció en contra la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), un organismo público con personalidad jurídica propia y adscrito al Ministerio de Economía.

Por su parte, el propio sector de las automáticas recurrió aquella ley y se llegó a una solución intermedia, explica Mena, por la cual si alguien llega con su coche y quiere que le sirvan tiene derecho a ese servicio, lo que no implica tener allí a un empleado sino que basta con un timbre que abra esa posibilidad.

Aesae es la asociación que agrupa y defiende a las gasolineras sin personal. Se constituyó en noviembre de 2015 y asegura que en torno al 50% de las estaciones de servicio automáticas (ESA) pertenecen a Aesae, que llama ESTRA a las estaciones de servicio tradicionales

En 2019 había 21 automáticas, siendo Extremadura una de las regiones de España con menor porcentaje de este tipo de estaciones. Luego la pandemia aceleró su implantación hasta las 40, y hoy se estima que podría haber entre 50 y 60.

No existe una estadística oficial, pero atendiendo al mapa de Aesae, 23 de sus estaciones están en la región, de las cuales cinco están en el área de Don Benito, cuatro en Badajoz, dos en Cáceres y dos en Mérida. Aunque en Aesae, según su página de internet, hay estaciones de hasta 18 marcas diferentes, Ballenoil es la más presente en la comunidad autónoma con 11 estaciones de servicio automáticas adscritas a esta agrupación, aunque fuera de la asociación hay muchas más.

Penetración en otras regiones

Según explica la CNMC, el modelo desatendido también siguió proliferando por toda España. Durante el primer semestre de 2023, no solo abrieron nuevas estaciones desatendidas, sino que las existentes como tradicionales modificaron su régimen de atención y cubrieron en estado de desatención con una mayor parte de su horario.

Según explica la web de la asociación Manuel Jiménez, presidente de Aesae, «hay margen para hacerse con entre el 40 y el 60 % del mercado». Y asegura que el crecimiento del número de gasolineras en España, que llegó a la cifra récord de más de 12.600 en enero de 2025, se debe sobre todo «a nuevas implantaciones y a que se sustituyen gasolineras tradicionales por las low cost, pero nunca al revés».

Sobre las posibilidades de crecimiento de este negocio, Jiménez apunta que, por lo visto en otros países del entorno, «hay margen para hacerse con entre el 40 y el 60 % del mercado», aunque este avance va a ser desigual. «Algunas zonas, como Cataluña o la Comunidad Valenciana, ya están saturadas de estaciones, no del modelo low cost, pero solo se podría crecer reconvirtiendo las tradicionales».

Según la estadística de Aesae, regiones como Cataluña, la Comunidad Valenciana y Madrid lideran en la implantación de estas estaciones, con una penetración del 32%, 29% y 25% respectivamente. En contraste, están Canarias y Baleares que presentan una menor presencia, con un 6% y 11% respectivamente.

Extras obligatorios

Con este nuevo escenario hay que saber que en 2022 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Orden que, en el marco de la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética, obligaría a las gasolineras a contar con al menos un punto de recarga para los vehículos eléctricos. Esto también afectó a otras instalaciones anteriores a 2022 si su volumen de negocio es alto o simplemente lidera las ventas en su territorio.

Otra exigencia de las de servicio, aunque no tengan personal, es que cuenten con un punto de agua y un aparato para medir la presión de aire de las ruedas. En este caso, no existe obligación de ofertar estos servicios gratis como hasta hace unos años. En ambos casos, en las gasolineras tradicionales y automáticas, todos estos extras están subcontratados con instalaciones pertenecientes a otra empresa que explota y mantiene los extras.

«Al final muchas gasolineras se irán convirtiendo en instalaciones multiservicio con una buena tienda, lavadero, lavadoras, para limpiar al perro, con poste para coches eléctricos... y unas cosas serán atendidas, pero otras serán automatizadas», vaticina Mena, representante en Extremadura de las estaciones de servicio tradicionales.