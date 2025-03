José Pizarro (1971, Talaván, Cáceres) lleva esta semana pasando la mayor parte de su tiempo en el restaurante 'Lolo', el proyecto que acaba de inaugurar ... en Bermondsey, en Londres. Es una combinación de sabor entre Reino Unido y España, y el octavo negocio gastronómico de este chef que en unos días recibirá la Medalla de Extremadura. Autor de seis libros, es considerado el padrino de la cocina española en Inglaterra, donde lleva viviendo 25 años. En concreto en el barrio de Kennington, situado al sudeste de la capital británica. Formado en los mejores restaurantes de España, no olvida de dónde viene. De hecho, es raro que en una conversación no haga referencia a su madre y a su tierra natal. A ella vuelve siempre que puede y el próximo 7 de septiembre el Teatro de Mérida será testigo de ello.

–¿Qué supone recibir la Medalla de Extremadura?

–Me siento muy orgulloso y con mucho honor de recibirla. La verdad que no me lo esperaba. Me llamó la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y fue un momento muy emotivo. Me emociono cuando pienso en ello porque es el resultado de un trabajo de muchísimos años.

–¿Le dedicará a alguien este reconocimiento?

–Sí, por supuesto. Lo diré esa noche.

–Entiendo que tendrá muy presente a la gente que le ha acompañado en estos años, ¿no?

–Exactamente. Va estar dedicado a personas que me han apoyado muchísimo y a gente que incluso no conozco. Va a ser de diez e irá a mi familia y a mi pareja. Sobre todo a gente que realmente también se lo merece, que es mucha.

–Tiene ya varios reconocimientos que premian su labor como embajador extremeño.

–Sí, también fui Extremeño de HOY cuando este diario me premió con el galardón que otorga cada año. Fue uno de los primeros reconocimientos y eso siempre lo llevaré en mi corazón y con muchísimo cariño. Para mí, las raíces son lo más importante que tenemos. Mi madre es la que me ha dado la vida, la que me ha apoyado en todo y siempre ha estado ahí. Eso lo tengo muy claro. El día que pierdes tus raíces pierdes absolutamente todo. Conozco a gente que ha renegado de ellas y eso ha sido lo que le ha destrozado.

«De Extremadura echo de menos la luz, sus amaneceres y la gente, que es lo que hace la tierra»

–Es considerado embajador extremeño y español en Reino Unido a través de la gastronomía. ¿Cuáles son las joyas culinarias que siempre le acompañan?

–Tenemos muchas y no son un plato final. Siempre son el producto base tan excepcional. Los aceites de oliva, el pimentón de la Vera o la miel son algunos de ellos. Es lo que ha hecho mi paladar y son tantas y tan buenas materias primas que es muy complicado elegir.

–Es experto en 'vender' todos esos productos, Extremadura y otros puntos del país. ¿Qué recomendaría a la Administración extremeña para 'vender' mejor esta región en el exterior?

–No es vender y hacer fiestas para atraer a mucha gente, sino saber venderlo a las personas que nos van a dar una gran difusión. La última fiesta que hecho ha sido en la embajada de España y 200 invitados eran periodistas, que son los que van a escribir y se van a ir hablando de España, de Extremadura y de la calidad de su producto. Las fiestas pequeñas también son muy importantes, en las que vas a aprender y dar a conocer. He llegado a cerrar Atrio, pagado de mi bolsillo, para traer a diez periodistas del Reino Unido. Y con actos así se vende la región. Creo que la actual Administración y su presidenta tienen muchas ganas de dar a conocer y de trabajar duro.

–¿Qué echa de menos de Extremadura?

–La luz, los amaneceres y la gente, que es lo que hace la tierra. Por supuesto a mi familia y amigos, que eso no hay ni que decirlo.

–¿Y qué le falta a esta región?

–Tenemos de todo, pero necesitamos un transporte mejor. Esperemos que trabajen para que tengamos unos medios que nos hagan ganar tiempo. Del resto, tenemos de todo. Y eso son los mejores hoteles y los mejores restaurantes y productos.

«En esta región tenemos de todo y de lo mejor, pero necesitamos un buen transporte»

–Además de su nuevo libro, el séptimo, que se publicará en breve, y la apertura de su último restaurante, ¿qué otros proyectos tiene?

–Quiero consolidar el nuevo establecimiento que he abierto. Por lo menos hasta la primavera del año que viene estoy enfocado a que se asiente todo y cuando el equipo me diga que estamos preparados seguiremos adelante.

–¿Se ve montando un restaurante en Extremadura?

–Tengo que reconocer que casi pasa algo, pero al final no he podido porque no tenía la fuerza como para hacerlo en ese momento, pero me está picando el gusanillo de montar algo en Extremadura. Esto de la Medalla me ha dado muchas ganas de empezar a mover algo. Y lo digo de corazón. Me ha devuelto las ganas de quizás hacer algo en Extremadura. No sé lo que será, pero estará relacionado con el mundo de la hostelería, que es lo que sé hacer. Ahora me ha entrado más ganas de pasar más tiempo en mi tierra.

–¿Y tiene idea de en qué ciudad extremeña podría ser ese proyecto?

–Eso no lo sé. Mi padre me decía siempre que las cosas pasan por algo, por una razón. Y bueno, quizás voy un día o veo algo que me gusta o conozco a alguien y, después de eso, se puede hacer algo. Ahora sí estoy más dispuesto a ello. Hablé con la presidenta de la Junta y me dio mucho ánimo para que invierta en mi tierra.

–¿Cuál es la clave del éxito para que ocho restaurantes funcionen?

–Ser honesto y creer en lo que haces, además de mucha suerte. Lo que pasa que la suerte siempre me pilla trabajando mucho. También es imprescindible rodearse de un gran equipo.