Urgente Herido tras una salida de vía con posterior vuelco de un turismo en la provincia de Badajoz
Alumnos del curso de operador minero muestran sus titulaciones al terminar la formación. Hoy

Un centenar de extremeños ya tienen formación como mineros

La empresa Lithium Iberia, promotora del proyecto para extraer litio en Cañaveral, ha desarrollado tres cursos para gente de la comarca

J. M. M.

Sábado, 23 de agosto 2025, 21:05

«Ojalá el proyecto salga cuanto antes y podamos empezar a trabajar en la mina», dice Rodrigo Paniagua, uno de los extremeños que ha finalizado ... el curso de operador minero. No va a ser de manera inmediata, porque la empresa todavía está a la espera de recibir la concesión de explotación para poder empezar a extraer litio de Cañaveral (Cáceres), pero la iniciativa ha generado mucho atención en la zona desde el punto de vista laboral. «Me dijo mi hermana que iba a haber un curso de formación para trabajar en la mina y me pareció una buena oportunidad, me inscribí por correo electrónico y me llamaron», explica Braulio Bonifacio, otro de los alumnos de la tercera edición de esta formación.

