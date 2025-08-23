Un centenar de extremeños ya tienen formación como mineros

«Ojalá el proyecto salga cuanto antes y podamos empezar a trabajar en la mina», dice Rodrigo Paniagua, uno de los extremeños que ha finalizado ... el curso de operador minero. No va a ser de manera inmediata, porque la empresa todavía está a la espera de recibir la concesión de explotación para poder empezar a extraer litio de Cañaveral (Cáceres), pero la iniciativa ha generado mucho atención en la zona desde el punto de vista laboral. «Me dijo mi hermana que iba a haber un curso de formación para trabajar en la mina y me pareció una buena oportunidad, me inscribí por correo electrónico y me llamaron», explica Braulio Bonifacio, otro de los alumnos de la tercera edición de esta formación.

La empresa promotora, Lithium Iberia, detectó ese interés y decidió poner en marcha una formación con la que empezar a generar la mano de obra que necesitará la mina cuando se encuentre en explotación. «Vamos a necesitar una plantilla muy amplia, se van a crear hasta 430 puestos de trabajo directos, que irán desde empleos de baja cualificación a licenciados pasando por transportistas o gruistas», aporta Ignacio Baños, consejero delegado de la empresa, como el principal motivo para el desarrollo de los cursos.

Al conocer las elevadas cifras que se manejan en torno al proyecto, tanto de inversión como de volumen de extracción, pero sobre todo de generación de empleo, fueron muchos los vecinos que acudieron al ayuntamiento a preguntar por la posibilidad de trabajar en la mina. «Decidimos organizar un primer curso y se presentaron tantos aspirantes que tuvimos que hacer una selección y hubo gente que se quedó fuera, por eso hicimos las siguientes y si seguimos detectando demanda haremos más», expone Baños.

Vuelta a casa

Los alumnos ven en la explotación de la mina de Las Navas una buena oportunidad laboral. «Yo he estado varios años en el País Vasco y en Salamanca; me fui porque aquí no había trabajo», afirma Braulio, que es de Cañaveral. Ahora, considera que la explotación minera puede servir para que la gente joven se quede en su tierra. «Tengo amigos que se tienen que ir fuera y esto es una opción para que vuelvan a sus casas o para que vengan personas a trabajar aquí, porque en la minería, además, se pagan buenos salarios», añade este extremeño de 35 años de edad.

Ampliar Ignacio Baños, consejero delegado de Lithium Iberia. Hoy «No me atrevo a fijar una fecha; queremos empezar cuanto antes» A la espera de la concesión de explotación se encuentra la mina de litio de Las Navas, en Cañaveral. Ignacio Baños, consejero delegado de Lithium Iberia, la empresa promotora del proyecto, calcula que una vez cumplido ese trámite tardarían entre dos años y dos años y medio en iniciar las operaciones. «No me atrevo a fijar una fecha; nos consta que la Junta de Extremadura está haciendo su parte y nosotros trabajamos para que sea lo antes posible y aportando todos los detalles que nos solicitan», indica Baños, que confía en que la inclusión de Las Navas dentro de los proyectos estratégicos de materias primas críticas por parte de la Comisión Europea sirva de impulso para una iniciativa con la que se pretenden crear 430 empleos directos y más de 1.200 indirectos. La inversión prevista por la empresa supera los 340 millones de euros.

La primera edición de la formación se reservó para vecinos de Cañaveral, localidad en la que se encuentra la explotación minera, igual que sucedió con la segunda, pero ya la tercera se organizó en Holguera y se abrió a personas de toda la comarca.

Eso le abrió la posibilidad a Rodrigo, que reside en Montehermoso, de inscribirse. «Creo que me ha venido muy bien porque hemos hecho de todo; yo tenía la idea de lo que era la minería subterránea, pero no de las minas a cielo abierto», manifiesta sobre el curso que ha terminado en el pasado mes de junio.

Él, junto a sus compañeros, ha completado una formación de 120 horas en la que se han capacitado sobre prevención de riesgos laborales, manejo de maquinaria, manipulación de explosivos, sondeos... «Son cursos gratuitos y en los que se obtiene el título que habilita para trabajar. Es cierto que son formaciones básicas, pero muy completas», detalla el consejero delegado de Lithium Iberia.

En ese sentido, desde la empresa aseguran que la mina en explotación tendría capacidad para emplear al centenar de personas formadas. Las tareas que se requieren son muy variadas, desde conductores a mozos de almacén. «Me he dedicado al transporte por carretera durante 25 años, por lo que tengo el carné de camión y creo que podría trabajar en la mina como conductor de maquinaria», comenta Rodrigo en referencia a los puestos de trabajo que serán necesarios en el momento en el que la explotación comience su actividad.