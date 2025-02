«Los casos de sarna se han multiplicado por cinco tras el confinamiento»

La sarna parecía una enfermedad del pasado, casi erradicada en España. Sin embargo, sigue existiendo y en los últimos dos años los casos se han disparado. «Se han multiplicado por cinco tras el confinamiento», asegura la jefa de Dermatología del área de salud de Cáceres ... del SES, Carmen Vizán de Uña.

Se trata de una tendencia creciente de esta infestación parasitaria causada por 'Sarcoptes scabiei', un ácaro microscópico que se mete en la piel y deposita huevos. Esto acaba desencadenando una respuesta inmunitaria del huésped que origina un prurito intenso y provoca mucho picor e incluso llagas en la piel.

«En los congresos en los que participamos, los profesionales del sector coincidimos. Nos ha llamado la atención la frecuencia con la que hemos ido viendo casos. De hecho, la sarna existe desde tiempos inmemoriales y ha persistido, lo que pasa que ahora hemos visto un incremento de su incidencia», indica la especialista antes de detallar las razones que están detrás de este hecho.

«Ha habido casos de personas que se han dado en su casa durante el confinamiento, no se han tratado porque no han podido acceder a la atención primaria ni a la especializada y eso ha provocado la diseminación de la enfermedad», afirma.

«El confinamiento permitió un mayor contacto con familiares en pisos a veces no demasiado grandes. Además, los tratamientos no eran los adecuados y, cuando hemos salido del aislamiento, ha habido personas que no habían recibido un tratamiento para esta enfermedad o directamente no se habían tratado».

El mayor contacto con los convivientes durante el confinamiento o el retraso del diagnóstico están entre las causas

A eso se suma, añade la especialista, que cuando hemos salido del encierro «todo el mundo quería tener contacto y de ahí estas consecuencias».

Lo que explica Vizán de Uña, que también hace referencia a un incremento de casos desde el año 2014, coincide con la línea defendida por varios estudios que apuntan a un aumento de personas afectadas por sarna en los últimos años.

Por ejemplo, investigadores del Centro Nacional de Epidemiología y del Centro Nacional de Medicina Tropical del Instituto de Salud Carlos III concluyen que en España se observa una tendencia creciente de ingresos hospitalarios por sarna desde 2014, tras un descenso continuado entre 1997 y 2014.

Según este estudio, los principales focos de transmisión fueron los entornos sanitarios y sociales, y los centros de ancianos.

Ampliar Un afectado muestra las marcas de la enfermedad en sus manos. l. c.

En ese sentido, la dermatóloga matiza que en cuanto al perfil de las personas que padecen esta enfermedad, «aunque antes era frecuente verlo en instituciones cerradas como prisiones o residencias», ahora no se reduce a esos espacios y las personas que viven en esos lugares. «De vez en cuando podía haber un brote, pero a partir de la pandemia sí se ha notado mucho el aumento de casos y esto afecta a todo el mundo».

Es una infección que se produce por un contacto piel con piel, sobre todo de tipo sexual, según detalla Vizán de Uña. «No es por usar vestuarios ni probadores de tiendas de ropa. Eso es posible pero no muy probable. Lo más normal es por tener contacto con una persona que lo tiene y que no se ha tratado o se ha tratado mal», añade antes de destacar que hay gente que lo considera una enfermedad vergonzosa, no lo comunica y eso promueve su diseminación.

«Hay que tener en cuenta que todo aquel que tiene contacto con el afectado también debe hacer simultáneamente el tratamiento», apunta la dermatóloga.

Más de 50 afectados

Y eso es lo que en muchas ocasiones no pasa. De ahí que se vayan produciendo brotes. En Extremadura ha habido tres en los últimos seis meses que suman más de 50 casos.

En agosto de 2021 se notificó uno en Olivenza, con 14 afectados; en noviembre del año pasado se registró uno en Talayuela, el más numeroso con 35 personas; y en enero de 2022 otro en Badajoz, con cinco casos.

Los últimos focos en la región se han detectado en las localidades de Olivenza, Talayuela y Badajoz

Eso no significa que solo se hayan dado esas infecciones, sino que podrían ser más, ya que desde la Subdirección de Epidemiología del SES explican que no es una Enfermedad de Declaración Obligatoria y, por tanto, no hay un registro oficial sobre los casos aislados que se producen.

Sin embargo, si se registran brotes (aparición de dos o más casos relacionados entre sí), como en cualquier otra enfermedad infecto-contagiosa, existe obligación de ser declarados por Salud Pública.