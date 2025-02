Carlos Erviti gana el 44° Premio Literario Felipe Trigo

«Es uno de esos libros en los que te apetece quedarte». Así resumía el escritor Jesús Carrasco la novela 'El pulso de las estrellas' ... que convirtió al navarro Carlos Erviti en ganador del 44º Premio Literario Felipe Trigo, fallado este pasado viernes en Villanueva de la Serena. Fue la obra seleccionada, entre las más de 200 presentadas, por el jurado presidido por Jesús Carrasco que también eligió como finalista 'Violencias y fugas de la España vacía', del palentino Jesús Martín Santoyo.

Ingeniero industrial aún en activo, Carlos Erviti reconocía en la ya tradicional llamada telefónica de estos premios que seguía la gala desde Monreal, población próxima a Pamplona. «Por la temática parecía que no está de moda, pero esperanza tenía desde que envié la novela», afirmaba tras darse a conocer que había resultado ganador. «Trata de esas elecciones que tenemos que hacer en la vida; los personajes se ven en sus distintas tramas en la disyuntiva a veces de anteponer las necesidades de los demás frente a las propias y pagar algún precio por ello, esto es una elección», proseguía el autor de una novela que el presidente del jurado calificaba como «una obra redonda, con una arquitectura compleja y sugerente, con una inmensa cantidad de capas que se superponen y conviven muy bien entre ellas; el lector que la reciba sentirá las ganas de querer quedarse dentro de esa novela y no querer salir de ahí».

Según la reseña, presentada bajo el pseudónimo Alfa Centauro, es una novela en la que su joven protagonista, Daniel, relata sus inquietudes, las relaciones con sus amigos y el titubeante nacimiento de sus sentimientos amorosos, mientras lleva a la intrahistoria de su familia. Escrita en una prosa cuidada, de abundante y precisa adjetivación.

Cabe recordar que este primer premio está dotado con 20.000 euros para el ganador; mientras que el autor de la novela finalista recibe una cuantía de 6.500 euros. En este caso, la obra es 'Violencias y fugas de la España vacía', presentada por Jesús Martín, natural de Palencia, que en la llamada se mostraba «muy contento ya por estar entre los ocho finalistas». Catedrático ya jubilado, reconocía que lleva poco tiempo escribiendo y que esta era su tercera novela, «he sido profesor y he leído muchísimo toda mi vida». En este caso, Jesús Carrasco explicaba que es una novela «con una literatura que ha fascinado al jurado».

En esta obra, presentada bajo el pseudónimo de Sufridos López, se relatan historias personales y a la vez entrelazadas de la España vaciada. No es una novela, dice, son historias que, sin ser reales, muchas personas pueden sentirse protagonistas de ellas.

Son las dos novelas que pronto verán la luz, ya sin pseudónimo, y que han sido seleccionadas tras pasar una primera selección de la comisión lectora que redujo la cifra de las 204 presentadas a las ocho que finalmente llegaron a manos del jurado. El fallo se dio a conocer este viernes en una gala celebrada en el Palacio de Congresos en la que, tras las dos primeras cribas, llegaron a la tanda final las dos premiadas junto con 'Como una sombra invisible' y 'El tiempo cinematográfico'.

Una gala con pinceladas de flamenco gracias a la cantaora extremeña Celia Romero que cautivó al público acompañada a la guitarra por Francisco Pinto y que no dudó en bajarse del escenario para interpretar a capela un 'Se nos rompió el amor', de Rocío Jurado, cargado de sentimiento.

Ganadoras en 2023

Los sentimientos a flor de piel tuvieron también Liliana González y Lucía Rodríguez, ganadora y finalista de la pasada edición, que este viernes recogieron sus premios durante la gala. «Ha sido un año imprevisto, pero lleno de cosas buenas; reitero mi agradecimiento porque me han brindado la oportunidad de contar mi historia», decía Liliana González, ganadora con 'Lo que trae el tiempo'. Uruguaya de nacimiento, pero valenciana de adopción, quiso dedicar también el premio a Valencia, «tierra que me acogió hace tres décadas y que está sufriendo mucho». Para Lucía Rodríguez, autora de 'Clavarse las uñas', este viernes se completó «un ciclo de un año muy emocionante por el que me siento emocionada y agradecida».

La velada literaria, conducida por el periodista extremeño Miguel Ángel Matamoros, contó con la presencia de autoridades regionales, provinciales y locales. «Seguiremos trabajando como lo estamos haciendo, sois los escritores los que hacéis importante este premio», dijo Victoria Bazaga, consejera de Turismo, Cultura, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura. «Hace 44 años que desde distintos escenarios, formatos y temáticas estamos aquí; este premio no ha tenido color político. Cada uno, desde su punto de vista y época, ha trabajado para mejorarlo», afirmó Ana Belén Fernández, alcaldesa de Villanueva, en un acto que contó también, entre otros, con Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, y José Luis Quintana, delegado del Gobierno.