Carlos Cuerpo presentará el nuevo Cuaderno para el Debate y la Acción en el Hogar Extremeño de Madrid

Miguel Ángel Marcos

Lunes, 20 de octubre 2025, 11:08

Comenta

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, cerrará el acto que celebrará en la tarde del martes el Hogar Extremeño de Madrid para presentar el número 16 del Cuaderno Extremeño para el Debate y la Acción, que se centra en esta ocasión en la corrupción, el fuego y Gaza.

Antes intervendrán Juan Serna, director de la publicación; Cristina Narbona, diputada y presidenta de la Comisión de Transición Ecológica, y el economista José Manuel Naredo. El acto, abierto al público, comenzará a las 18,30 h.

