Carlos Cuerpo abre la casa familiar en Valle de la Serena y corre por Badajoz en 'Mis Raíces'

Carlos Cuerpo, ministro de Economía, junto a la periodista Isabel Jiménez, durante la grabación del programa en la casa familiar de Valle de la Serena.

A. Murillo Viernes, 15 de agosto 2025

Carlos Cuerpo fue este jueves protagonista del 'prime time' televisivo. El programa de Cuatro 'Mis Raíces' dedicó una emisión al ministro de Economía, que mostró su faceta más relajada y personal, sin escatimar en anécdotas y detalles de su vida. La periodista Isabel Jiménez visitó junto al ministro con el perfil más discreto del Gobierno de Pedro Sánchez los lugares de Extremadura en los que ha transcurrido buena parte de su vida.

Mostró instantáneas del álbum más personal y abrió de par en par las puertas de la casa familiar en Valle de la Serena, donde su abuelo materno luchó y trabajó duro por dar un futuro mejor a sus descendientes. Junto a algunos de sus seres queridos, recorrió el ministro las calles, parques y rincones del pueblo pacense que le vieron crecer.

En el programa también tuvieron un papel protagonista relatando vivencias de la niñez y adolescencia su madre, Manuela Caballero, y su hermano Gregorio, cardiólogo de profesión. Aparecieron en pantalla otros pilares de su vida, como su tío, «un segundo padre» para él, así como otros miembros de su familia. Con dos amigos de la infancia habló de episodios de la niñez, partidos de fútbol y correrías de juventud.

Con ellos mantiene a día de hoy una estrecha relación y comparte momentos de ocio durante sus regresos veraniegos al pueblo. El responsable de la cartera económica nacido en Badajoz hace 44 años residió en este pueblo de La Serena del que proceden sus progenitores. Gregorio -ya fallecido- y Manuela eran docentes y ejercieron en varios centros educativos, como el colegio Virgen de Guadalupe de Quintana de la Serena, donde estudiaron EGB Carlos y su hermano.

La familia vivió en Valle de la Serena hasta que el futuro ministro cumplió nueve años y se mudaron a Suiza durante un periodo de seis años, para regresar posteriormente a la capital pacense, dende su progenitora ejerció como orientadora en el Instituto Maestro Domingo Cáceres y en el Instituto Ciudad Jardín. Aquí el ministro estuvo matriculado en el colegio de los Maristas y se licenció después en Economía por la Universidad de Extremadura. Tras preparar una oposición, ingresó en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, para hacer carrera profesional en el Ministerio de Economía y Hacienda, hasta llegar al puesto de secretario de Estado durante los mandatos de Nadia Calviño, de quien tomó el relevo.

Ampliar Carlos Cuerpo, disfrutando el año pasado de las fiestas de Valle de la Serena. Estrella Domeque

En la ciudad de Badajoz residen aún su madre y amigos de juventud. Por eso el ministro quiso mostrar este enclave como otra parte importante de sus raíces. En la emisión aparecieron algunos lugares como el parque de la margen izquierda del Guadiana. El ministro dejó de lado la corbata y se calzó unas zapatillas de deporte para correr junto a Isabel Jiménez y otros miembros de su familia. Es esta una de las actividades físicas que le sirven para aparcar durante ciertos momentos de la semana su ajetreada agenda ministerial.

Hay que recordar que Carlos Cuerpo también tiene raíces en Alconchel, donde estuvo destinado en los años sesenta su abuelo paterno, que era guardia civil. Allí estuvieron escolarizados su padre y sus tíos.