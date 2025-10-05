HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Muere el conductor de un vehículo tras una salida de vía cerca de Valverde de Mérida
Irene de Miguel y Guillermo Fernández Vara en una imagen publicada por la primera. HOY
Muerte de Fernández Vara

Las cariñosas palabras de Irene de Miguel: «no fui capaz de escribirte que ojalá creyera para rezar mucho por ti»

La portavoz de Unidas por Extremadura dedica un largo mensaje al expresidente socialista en el que muestra su pésame

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Domingo, 5 de octubre 2025, 11:06

Comenta

«Te escribí hace unos días porque sabía que la última sesión de quimio no te había sentado del todo bien. No te dio tiempo a leerlo y yo no fui capaz de escribirte que ojalá creyera para rezar mucho por ti. Querido Guillermo gracias por todo. Te voy a echar mucho de menos. Que la tierra por la que tanto luchaste te sea leve«.

Así se ha expresado este domingo la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, tras confirmarse la muerte de Guillermo Fernández Vara, a quien le ha dedicado palabras muy cariñosas a través de sus redes sociales. Le ha escrito una carta en la que se dirige directamente a él. «Esta es la primera foto que tengo contigo», comienza.

Diputada regional desde 2015 y candidata a presidir la Junta de Extremadura en las últimas elecciones regionales, De Miguel ha añadido: «sólo puedo darte hoy las gracias por tu paciencia, tu generosidad y tu cariño hacia mí. Nuestros desencuentros han sido muchos y nuestra manera de mirar el mundo también, pero las relaciones humanas están por encima«.

Ha asegurado que «la gente te quiere y tiene tu foto en el salón de su casa y eso dice muchísimo de ti. Como decías tú, 'eso es mucho mejor que tener una calle con mi nombre'«.

«Guillermo, me causa mucho dolor tu pérdida. Me da la sensación que contigo se va una forma de hacer política donde se respetaba al oponente político y se llegaban a consensos. A pesar de todas nuestras diferencias yo sabía reconocer en ti a un hombre bueno«, ha reconocido.

«La última vez que nos vimos nos dimos un gran abrazo. Un amigo común dijo que Extremadura se había perdido un gran tándem contigo y conmigo. Nunca lo sabremos. Te escribí hace unos días porque sabía que la última sesión de quimio no te había sentado del todo bien. No te dio tiempo a leerlo y yo no fui capaz de escribirte que ojalá creyera para rezar mucho por ti«.

«Querido Guillermo gracias por todo. Te voy a echar mucho de menos. Que la tierra por la que tanto luchaste te sea leve«.

