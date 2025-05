El cardiólogo extremeño que atendió el infarto: «Yo les indiqué lo que debían administrarle y tras 20 minutos recuperó el pulso»

Un cardiólogo extremeño que pasa este fin de semana en Cádiz es el doctor en el que centraron su objetivo las cámaras que seguían este ... sábado el partido de fútbol Cádiz-Barcelona después de que un aficionado que seguía el partido desde el Fondo Sur sufriera un ataque cardíaco que obligó a parar el encuentro.

El casual protagonista de este suceso es Carlos Antonio Aranda López, responsable de la Unidad de Cuidados Agudos Cardiológicos del Hospital Universitario de Badajoz. Nacido en Mérida hace 36 años, desde el año 2015 dirige el servicio que trata de sacar adelante a los pacientes más graves.

Carlos Antonio estaba pasando el puente del Día de Extremadura en Conil de la Frontera (Cádiz), donde vive su hermano, una circunstancia que aprovechó para acercarse a la capital y ver al equipo del que es seguidor, el Fútbol Club Barcelona.

Fue esa circunstancia la que hizo posible que estuviera en las gradas del estadio cuando un aficionado sufrió un repentino ataque cardíaco. «Al principio no se sabía muy bien qué estaba sucediendo porque podía ser un desvanecimiento por una lipotimia, pero cuando vi que lo estaban reanimando entendí que el problema de ese señor era cardíaco».

Carlos Antonio estaba en ese momento en el palco cerca de Hugo Vaca, un jugador del Cádiz de la década de 1980 que casualmente es el padre del delegado de campo de este equipo. «Le comenté que podría echar una mano, Hugo Vaca habló con su hijo por teléfono y rápidamente me ayudaron a llegar al lugar en el que lo estaban atendiendo».

Esa es la razón por la que el jefe de la unidad de agudos del Hospital Universitario de Badajoz apareció durante unos segundos en la retransmisión televisiva del partido. Se le ve correr por el campo en dirección al Fondo Sur.

«Cuando llegué a ese lugar estaba el equipo de Cruz Roja atendiendo al paciente, también el médico del Cádiz y un doctor mayor. Lo estaban haciendo perfecto y yo traté de ayudar con mis conocimientos», explica.

Carlos Antonio reconoce que su trabajo diario consiste en sacar adelante a pacientes con problemas cardíacos agudos que han sufrido un infarto o una arritmia, por lo que conoce a la perfección los protocolos que han de seguirse. «Yo les indiqué que debían administrarle Amiodarona, un medicamento que se utiliza en este tipo de situación. También me incorporé a las maniobras de reanimación y unos 20 minutos después logramos que recuperase el pulso».

En esos cuidados médicos participó también un equipo médico que se desplazó con urgencia al estadio del Cádiz con un desfibrilador más potente que el que se utilizó en los primeros momentos. «El primer desfibrilador que se usó es el que está en el túnel de vestuarios, es el que se ve lanzar al portero Aranda a la grada».

«El hecho de que se empezara rápido con las maniobras de reanimación influyó. Realmente todas las personas que participaron lo hicieron fenomenal», afirma el doctor Aranda antes de valorar el excelente comportamiento que tuvo el árbitro.

«Realmente no me influyó el hecho de que hubiera miles de personas observando lo que sucedía y muchísima gente pendiente a través de la televisión. En ese momento no te das cuenta, realmente cuando lo piensas es cuando todo ha terminado».

Por lo que le han contado, el aficionado al que atendió el sábado ingresó en el hospital, donde le hicieron un cateterismo para abrirle la arteria. Ahora permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos pero Carlos Antonio confía en que pueda salir adelante. «La mayoría de los pacientes que llegan con vida al hospital logran superarlo, ojalá sea así».

De momento, este cardiólogo nacido en Mérida y destinado en Badajoz desde hace doce años sigue en Cádiz, pero este lunes se reincorporará a su puesto como responsable de la Unidad de Cuidados Agudos Cardiológicos del Hospital Universitario de Badajoz, una responsabilidad que ocupa desde hace siete años. «Hay un amigo que siempre me ha dicho que el único fallo que tengo es que soy del Barcelona, pero ayer me llamó para decirme que esta vez ha servido para salvar una vida».