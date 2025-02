Vara y Guardiola pugnan en las redes sociales por captar votos para el 28M

Guillermo Fernández Vara tiene que quitarse últimamente el traje de presidente de la Junta y sacar el de candidato. El lunes pasado lo hizo para ... posar en la Plaza Alta de Badajoz junto a los aspirantes al Ayuntamiento y presentar un eslogan basado en las preposiciones 'En, por, para Extremadura', ya convenientemente difundido en redes sociales, pero unas semanas antes hubo que montar un plató en la sede de su partido, en Mérida. Fue para grabar unos vídeos con los que alimentar su perfil en Twitter. Su equipo ha decidido llamarlos 'Diálogos con Guillermo'. Son piezas en tono sosegado, lo que no quita que la red social ya eche humo incorporando cada vez más contenidos ante la cercanía de las elecciones del 28M.

A su adversaria, María Guardiola, el PP le ha serigrafiado con el logo del partido y su eslogan un citroën blanco que ha mostrado en Twitter el pasado 29 de marzo, metáfora de que desea estar al volante de la región; un impacto más para que crezca en popularidad quien hasta hace menos de un año era una desconocida para la mayoría de extremeños. También le han grabado vídeos que se acaban de estrenar en esta red social, donde cuenta, con primerísimos planos, cómo es ella. Se titulan 'María Guardiola en verde, blanco y negro'. Cada día que pase hasta ir a votar se irán multiplicando sus apariciones.

El GPS de este coche siempre marca el mismo destino: el interés de los extremeños. En la radio suena a todas horas la voz de mis paisanos. Las ganas de cambiar esta tierra son su combustible.



Sube, que ponemos rumbo a la Extremadura real. #HablaExtremadura pic.twitter.com/1Wm2gILYy6 — María Guardiola (@MGuardiolaPP) March 29, 2023

En el caso de Twitter no hay manera de averiguar si los seguidores de cada perfil son electores afines a los que no haría falta enviar este tipo de mensajes, como reconocen desde el equipo de Vara, pero en cambio creen que una frase a sus más de 80.000 seguidores enseguida se multiplica cuando es retuiteada, genera una onda expansiva, de ahí que se confíe en la eficacia de esta red social que tiene fama de haber sido decisiva en procesos electorales como los de Estados Unidos; en Finlandia, que celebró elecciones el fin de semana pasado, sirvió para aupar a la ultraderecha a la segunda posición, según los análisis posteriores.

El secretario general del PP, Abel Bautista, está al mando de la campaña de Guardiola. «Cualquier, organización, empresa o partido político», dice, «tiene que estar en redes sociales, y más en campaña. Cada una tiene su lenguaje y su público. Twitter y Facebook existen desde 2011, Instagram surgió en 2019 y en este 2023 ha aparecido TikTok, que va dirigida a otro público y donde María (Guardiola) sube contenidos más frescos. La particularidad de Twitter es que es más controvertida porque ampara perfiles anónimos y vas a un poco a ciegas, pero no se puede desatender al resto, que sí interactúa y escucha».

Más por veteranía o cargo que por lo atractivo de los contenidos, entre los líderes de los cuatro principales partidos extremeños Vara es quien más seguidores tiene en Twitter (82.000). Irene de Miguel (14.800), de Unidas Podemos y en política regional desde hace ocho años, casi triplica a María Guardiola (5.700), que abrió su cuenta en junio del año pasado; pese a ellos, en el PP creen que ya ha cumplido su cometido, que era darla a conocer en sus facetas más personales. Además, Bautista ha comprobado que las visualizaciones de alguno de los vídeos de su candidata supera el número de seguidores porque se comparten por otra vía y se hacen virales, afirma. En Ciudadanos, por su parte, el uso de esta red social es irrelevante para su candidato, Fernando Baselga (495 seguidores y diez tuits en marzo, casi todos retuits).

En general, todos estos perfiles quieren seguir un guion y dominar el relato que van tejiendo a golpe de tuit: mostrar su personalidad, explicar su proyecto de gestión, presentar candidatos del mismo partido y críticar al adversario,... si bien en el caso de Vara las cuestiones personales las deja al margen y las críticas a sus rivales apenas aparecen.

Otra veces, la actualidad desvía a menudo ese hilo y unas veces se les pone la semana a favor y otras en contra. Este mes de marzo las candidatas de PP y Podemos han aprovechado el caso de los audios del alcalde de Mérida, el socialista Antonio Rodríguez Osuna. Guardiola, a su vez, ha sido interpelada de manera despectiva por un youtuber de Don Benito que la ha obligado a defenderse. Ese vídeo es, de largo, el que más visualizaciones ha tenido en su perfil, 213.000, cuando lo habitual es que sus contenidos audiovisuales no superen las 10.000.

Bombardeo de fotos

Como ya hizo José Antonio Monago en 2011 cuando esta red irrumpió en las campañas electorales, la candidata del PP a presidir la Junta es la más activa con diferencia pese a tener menos 'followers'.

Solo en el mes de marzo, entre la cacereña y su equipo han publicado 156 tuits. En ellos Guardiola combina mensajes explicando su proyecto, criticando al PSOE, presentando a su marido en el Día del Padre y, sobre todo, mostrándose en fotografías con otros extremeños a los que saluda en sus viajes por los eventos de los pueblos. En total, el mes pasado el equipo de Guardiola colgó 49 vídeos suyos y 212 fotos.

Señal inequívoca de que las elecciones acaban de ser convocadas (desde el martes, 4 de abril, de manera oficial), los equipos de los candidatos han ideado nuevos formatos a través de piezas audiovisuales con sus cabezas de cartel como protagonistas.

«Guillermo (@GFVara) lleva sus redes junto a un equipo que le edita los vídeos. Lo que sube a Twitter va muy ligado a su agenda, por eso hasta ahora se ha notado más actividad. A él siempre le gustó usar Internet y en 2007 ya tenía su blog, donde la gente le escribía comentarios. La herramienta de Twitter la usa desde 2010, aunque no es la red social que predomina en Extremadura (donde el 85% tiene Facebook), pero te permite llegar a más de 80.000 personas. Esa es la parte positiva, la negativa es que si te paras a leer los comentarios es descorazonador porque casi todo son insultos y hay muy poca aportación. «Es el peaje que hay que pagar», apunta su equipo.

En el caso de Guardiola, todavía arrastra comentarios en tono de mofa por una equivocación cometida hace meses cuando se quejó de que el nuevo tren Alvia carecía de enchufe para cargar el móvil cuando era ella quien no lo encontraba. Bautista, su secretario general del PP, cree que a los candidatos políticos no se les perdona una. «Nuestra manera de actuar en estos casos es que si te equivocas pides disculpas. Hay que normalizar a los políticos. La otra clave que aplicamos para estar en redes sociales –añade– es no alimentar debates artificiales. Vox y Podemos son expertos en esto cuando usan las redes sociales. Pero nosotros constatamos que la realidad de la calle no es la misma que la de las redes sociales».

Nueva serie de vídeos

A apenas dos meses para las elecciones, la aspirante del PP ha grabado seis vídeos que muestran el aspecto más personal. En el primero, @MGuardiolaPP habla de la amistad y, entre otras revelaciones, cuenta que ella es quien organiza las fiestas con sus amigas, aunque ahora que está más atareada las ha dejado huérfanas. En el segundo da su visión sobre lo que representa Extremadura. Por las reglas de Twitter y para facilitar su consumo ninguno dura más de dos minutos.

Vara sigue otra línea. En marzo puso 42 tuits de los que 14 eran vídeos. No necesita darse a conocer y el formato que sus asesores han elegido para él es muy austero, dos sillas con una mesa blanca y sendos vasos de agua; ya ha dialogado, por separado, con un representante del sector de la caza, del colectivo LGTBI, otro de las cooperativas, de la Cruz Roja y otro con el sector de la hostelería. Son piezas cortas editadas cuyo contenido completo, de entre 15 y 20 minutos, cuelga luego el candidato en su web.

Saber si todo este esfuerzo cala en electores que no tenían pensado votar al PSOE es complicado, admiten en su equipo. «En cualquier caso, en esas charlas Guillermo guía la conversación y siempre pregunta que si en un Consejo de Gobierno pudieran aprobar alguna medida para su colectivo, que dijeran cuál. Eso que antes eran procesos de escucha activa que se hacían en público, Guillermo ahora lo hace de manera más personal, pero le sirve también para incorporar medidas a su programa».

La caza en Extremadura son nuestros pueblos, son nuestras raíces. Respeto profundamente el mundo de la caza porque forma parte de nuestro estilo de vida. Y por eso reformamos la Ley de Caza en 2019 para apoyar y unir al sector cinegético en nuestra región. @fedexcaza_web pic.twitter.com/9AEalEYOjE — Guillermo Fdez Vara (@GFVara) March 24, 2023

En Unidas Podemos no disponen de los mismos recursos y es fácil ver a su candidata, Irene de Miguel, grabándose a sí misma por la calle analizando algún tema de actualidad. El mes de marzo @irenirima lo estrenó con su opinión sobre el trasado de Ferrovial a otro país de su sede social. En total, solo en ese mes puso 54 tuits que incluían 9 vídeos y 24 fotos. Aquí no hay un trabajo de producción como en los del PSOE y PP, sino que se muestran en la red social extractos de intervenciones de la representante de Podemos, ya sea del partido o en tertulias. «Hay alguien que graba algunos vídeos, pero en general Irene lo lleva todo ella sola y en Twitter se muestra tal y como es, posicionándose sobre cada tema que ella considera. En Instagram pone cosas más personales y también tiene Facebook, pero no hay un plan comunicativo al respecto porque no tenemos los recursos de los otros partidos», indican desde su equipo.