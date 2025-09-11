HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

'La Canción del pirata': así suena este reconocido poema extremeño en la voz del Capitán Jack Sparrow

Luis Posada, la voz de Johnny Depp en España, da vida a los versos de Espronceda y convierte a este clásico extremeño y hace que suene épico

Irene Toribio

Irene Toribio

Jueves, 11 de septiembre 2025, 09:33

Los amantes del cine y la literatura tienen un motivo para sonreír: un inesperado encuentro entre dos mundos. Luis Posada, la voz española de Johnny Depp, prestó su inconfundible tono al célebre 'La Canción del pirata', el clásico poema del extremeño José de Espronceda. De pirata a pirata, este sonido se ha convertido en un momento mágico, donde los versos románticos del siglo XIX se entrelazan con la irreverencia del icónico Capitán Jack Sparrow (Johnny Depp en 'Piratas del Caribe').

Aunque hace ya unos años de este momento, nunca es tarde para revivir cómo suena uno de los textos más emblemáticos de la literatura romántica española, escrito por un extremeño, en la voz de tan icónico personaje. El resultado fue cinematográfico. El ritmo de los versos, en boca de Posada, ha dado una nueva vida a este poema. De repente, los mares de Espronceda se llenaron de ecos caribeños, y el corsario extremeño pareció transformarse en un personaje de Hollywood.

Momentos como este muestran que la cultura extremeña tiene la capacidad de resonar en cualquier escenario. Al fin y al cabo, como escribió el propio Espronceda en su oda al mar:

«Que es mi barco mi tesoro,

que es mi dios la libertad;

mi ley, la fuerza y el viento,

mi única patria, la mar».

Y ese día, gracias a Luis Posada, la voz de un extremeño navegó por mares del séptimo arte.

