Campo Arañuelo, entre la incertidumbre y la esperanza sobre el futuro de Almaraz Ayuntamientos, la mayoría de partidos y asociaciones y colectivos esperan una respuesta positiva del Gobierno a la petición de prórroga de las empresas

Miguel ángel Marcos Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Entre la incertidumbre que, obviamente, se mantiene y una moderada esperanza se mueven en las poblaciones del entorno de la central nuclear de Almaraz, que confían en que finalmente no se cierre entre 2027 y 2028, como está previsto, ya sean trabajadores, alcaldes y concejales, dirigentes políticos, asociaciones y colectivos de distintos ámbitos o vecinos y vecinas en general.

Por el contrario, los movimientos ecologistas y antinucleares esperan que se mantenga ese calendario, por entender que lo contrario sería un «fraude».

No piensan así, ni mucho menos, los operarios de la planta, cuyo comité de empresa había pedido de manera reiterada a las propietarias –Iberdrola, Endesa y Naturgy– que presentaran, a la mayor brevedad, la solicitud para prorrogar la actividad al Ministerio para la Transición Ecológica, como así han hecho.

«Ahora sí que la pelota está en el tejado del Ministerio», insisten en la zona ante la solicitud para que siga tres años más

«Que pidan esa solicitud formal cuanto antes para ganar tiempo y poder negociar la continuidad de todo el parque nuclear más allá de los años 2027 y 2035», manifestaba días atrás Borja Romero, presidente del comité de empresa de una instalación que mantiene de forma estable en torno a 800 trabajadores entre la plantilla propia y las empresas auxiliares.

Asimismo, reclamó a la Junta de Extremadura y al resto de las comunidades afectadas por el cierre de las centrales «soluciones posibles para que esto continúe». Destacó ahí la reducción de la ecotasa anunciada por María Guardiola en el caso de continuar en funcionamiento.

Por su parte, Fernando Sánchez Castilla, portavoz de la plataforma 'Sí a Almaraz, sí al futuro', señala, con evidente satisfacción, que «desde hace meses estamos luchando para que llegue este momento. Y ahora la pelota está en el tejado del Ministerio. Queremos que el Gobierno nos ayude a recuperar la calma, que evite el desasosiego que supone pensar en el cierre de la primera industria de Extremadura».

Por eso le piden que «piense en los ciudadanos, que se ponga en los zapatos de los que estamos en esta región esperando que nuestra tierra no sea abandonada, que decida de una vez por todas la continuidad de la central nuclear de Almaraz. Porque cuando hablamos de continuidad, hablamos de esperanza para nuestras familias y de un sustento para la economía y la industria de la zona. De un futuro para los estudiantes, para los proveedores, de empleo de calidad… Que no nos cierren es un paso hacia el futuro. Que el funcionamiento de la central nos da vida a todos los vecinos».

Recuperar la esperanza

¿Y qué dicen los alcaldes tras el paso dado por las empresas? «Recuperamos la esperanza. Ahora a ver qué hace el Gobierno», afirma Iñaki Campo, de Levanta, primer edil de Saucedilla, uno de pueblos más próximos a la central y de los que más afectados se vería por su cierre.

«Estamos contentos porque las empresas hayan solicitado la prórroga y con la esperanza de que el Gobierno la acepte. Tenemos la esperanza de que el Gobierno ceda», añade.

Fuera del radio de los 10 kilómetros del entorno de la central se encuentra Navalmoral de la Mata, que a juicio de su alcalde, Enrique Hueso, y de la mayoría de los partidos con representación municipal, también se vería muy perjudicada si se clausura la instalación, y no solo por los trabajadores y sus familiares que viven en el municipio sino por los negocios de distintos sectores en los que hacen sus compras o utilizan sus servicios.

De ahí, asegura Hueso, que decidiera involucrarse desde que llegó a la alcaldía en junio de 2023 tras años de distanciamiento del Ayuntamiento con la planta y participar activamente en las iniciativas de la plataforma 'Sí a Almaraz, sí al futuro'.

«No podemos quedarnos parados», insiste, y lo demuestra con la importancia que da a la visita que realizará en febrero a la zona una comisión de investigación del Parlamento europeo tras la petición que presentó la propia plataforma con la colaboración del grupo popular.

«Hitos importantes vamos consiguiendo de todos los ámbitos y administraciones. Y de los mayores será la visita de comisarios europeos para ver la central y hablar con alcaldes y vecinos y entender la situación que se está dando», añade, además de valorar muy positivamente el paso dado ahora por las empresas.

Un balón de oxígeno

Y de los alcaldes a los empresarios, representados por Ramón Barbado, presidente del Círculo Empresarial Moralo. Una entidad creada hace poco más de año que agrupa ya a más de 150 empresas de toda la zona.

Para Barbado, la petición que han hecho las empresas es un «balón de oxígeno que han puesto cuando estábamos a punto de morir. Pero hay que reflexionar sobre lo que está pasando. Y ese balón de oxígeno nos va a dar tres años para pensar. No podemos estar dependiendo de decisiones que se nos escapan de las manos. Debemos pensar en las posibilidades que tenemos nosotros mismos de generar empleo y riqueza con la pequeña y mediana empresa. Y también, por supuesto, las administraciones a todos los niveles, que tienen que convencerse de poner alfombra roja a las pymes, porque creo que en nosotros puede estar la solución».

Eso no quita, añade el presidente del Círculo, «que sigamos apostando por la central nuclear una vez que pasen estos tres años que ahora se plantean. Pero no podemos estar única y exclusivamente esperando a ver qué se va a decidir. Somos nosotros, desde ya, los que tenemos que pensar en nuestro futuro».