La campaña de riego será normal este año pese a la ausencia de lluvias en invierno

«El año pasado por estas fechas no nos llegaba la camisa al cuello. No había para repartir más que 2.000 metros cúbicos ... por hectárea y con esa cantidad es muy difícil regar. Este año la presión de la falta de agua no existe«. Miguel García Serrano, presidente de la comunidad de regantes del canal del Zújar, resopla desde la calma no desde la inquietud. También Luis Gutiérrez, presidente de los regantes de Orellana. »Hay tranquilidad de agua. La campaña está garantizada«.

Los regantes extremeños de la cuenca del Guadiana, donde se concentra la agroindustria extremeña, encaran el inicio del año con mucho más sosiego que hace doce meses. Entonces las restricciones apuntaban a ser severas porque la lluvia había sido escasa y las presas no contaban con el agua suficiente. Los regantes solo podían usar 321,5 hectómetros cúbicos cuando tienen concedidos 1.266. Finalmente llovió bastante a partir de finales de enero y la zozobra entre los agricultores desapareció. La campaña de riego 2025 nace con otra realidad. Con alivio. El 30 de diciembre de 2023 los embalses extremeños del Guadiana contaban con 2.125 hectómetros cúbicos. El 30 de diciembre del año recién terminado tenían 3.362. Cantidad suficiente para una campaña ordinaria, aunque apenas llueva en lo que quede de invierno y primavera. Más información Las obras de Monterrubio, con retraso pero acabarán este año «Estamos viviendo de las rentas de la campaña anterior y de lo que nos llovió en octubre pasado. Eso es suficiente para tener una campaña tranquila este año, pero no podemos confiarnos. En absoluto», puntualiza Francisco Sánchez Bautista, de la comunidad de regantes del canal de Montijo. Vaivenes Los hombres del campo están acostumbrado a los vaivenes meteorológicos. Hace cuatro meses, el otoño hidrológico se inició mucho mejor respecto al del 2023. Llovió tanto desde inicios de octubre pasado que el conjunto de embalses extremeños acumulaban en la primera semana de noviembre 7.130 hectómetros cúbicos (3.939 los situados en territorio cacereño, 3.191 los de la provincia pacense). 665 más que la misma semana del año pasado y 297 hectómetros cúbicos más que la media de la década. Un hectómetro cúbico de agua suponen mil millones de litros. Pero lo cierto es que en noviembre se cerró el grifo de la lluvia en Extremadura y también en diciembre. De hecho, los datos de la Agencia Estatal de Meteorología señalan que el pasado mes fue muy seco: la media de lluvia regional fue de 6,9 litros por metro cuadrado cuando lo habitual para un diciembre extremeño son 49,4 litros. «Si no hay reparos y no debe haberlos, lo que se vaya a aprobar en las juntas de desembalses deben ser las dotaciones para una campaña normal de riego. Aunque apenas llueva en los primeros meses del año. Eso sí, si sigue sin hacerlo en condiciones lo que nos va a obligar es a iniciar el riego previo antes, en vez de abril, a mitad de marzo. Mucho mejor que no saber cómo hace un año si íbamos a poder tener para regar una campaña normal», relata Luis Gutiérrez, presidente de los regantes de Orellana. Es la comunidad con mayor impacto por su número de usuarios –6.000– como de hectáreas a regar, 58.000. «El incremento del peso de cultivos como el del olivar intensivo y superintensivo es cada vez más evidente. Otros, en cambio, como el maíz, de mayor consumo de agua, pierde terreno. Solo el año pasado se dejaron de plantar 5.000 hectáreas de maíz y no fue por culpa de que no hubiera agua sino por rentablidad. Y eso puede repetirse en esta campaña. E indirectamente eso implica que no se vaya a gastar más agua», explica Gutiérrez. «La clave es seguir avanzando en la eficiencia. Y eso en la comunidad del Zújar se lleva trabajando muy bien en los últimos años. Fuimos pioneros en el telecontrol y se ahorra agua», dice García. Está al frente de una comunidad con 7.000 regantes y 21.200 hectáreas.

