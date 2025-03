Los de Cabeza la Vaca, brujos

Cuando en Cabeza la Vaca te presentas y dices que eres turista, te miran raro, como si fueras un despistado que ha caído por allí. ... Pero ya pueden irse habituando porque en la próxima edición de FITUR (Feria Internacional de Turismo), exactamente el 23 de enero, jueves, Cabeza la Vaca recibirá la distinción que acredita su incorporación a la Red de Pueblos Mágicos de España.

La distinción se gana a base de votos en Internet. Ser mágico dándole a la tecla no parece muy prodigioso, pero en los pueblos cercanos aseguran que es un título merecido y lo justifican: «A los cabezalavaqueños, los llamamos brujos por abreviar y, sobre todo, por unas señoras del pueblo que conectaban con los muertos».

Cabeza la Vaca, pueblo serrano a 759 metros de altitud y habitado por 1.272 'brujos' (censo 2023). La última vez que estuvimos por allí, abordamos a un caballero, le preguntamos por el cerro de la Buitrera, nos señaló amablemente el camino y no escondió, suspicaz, su extrañeza: «¿Para qué quieren ir a ese cerro?». Antes de que nos pudiera el síndrome del turista idiota, le explicamos que ese cerro se hundió en 1755 por efecto del terremoto de Lisboa, salió gran cantidad de agua y el fenómeno sobrecogió al pueblo. El buen hombre frunció el ceño, nos miró con ojos de psiquiatra y sentenció: «Eso es mentira. De ahí no ha salido nunca agua». Adujimos en descargo de nuestra estupidez que lo decía la Wikipedia, pero no lo convencimos: «Esa puede decir misa».

Afortunadamente, no todos los cabezalavaqueños son tan escépticos y muchos creen en conectoras con muertos, cerros de los que mana agua o géiseres que surgen cuando llueve mucho y alcanzan la altura de un olivo. Argumentos todos ellos que permiten optar con razones a este merecido título de Pueblo Mágico de España.

A nuestro incrédulo informante le preguntamos, ya con algo de reparo, por otro acontecimiento extraordinario acaecido en Cabeza la Vaca: el bimotor Heinkel-111 de la Legión Cóndor alemana que se estrelló contra el famoso cerro de la Buitrera el 18 de abril de 1938 por culpa de la niebla. «Lo del avión es verdad. Murieron los seis pilotos y en el pueblo guardamos sus cuerpos hasta que vinieron a por ellos», reconoció.

Ya más animado, nos relató otro suceso mágico: «Aquí hay un sitio que llamamos La Pisada del Caballo porque ahí quedó marcada la herradura del caballo blanco de Santiago, un clavo hizo un agujero y manó agua. La fuente existe todavía». Y como nos viera cara de póker o de «usted puede decir misa, pero Santiago apóstol no anduvo por aquí», se puso serio y recurrió a datos históricos: «El apóstol y su caballo estuvieron por aquí en tiempos de la batalla de Tentudía, para ayudar en la guerra contra los moros». Sea. Y también sea la historia del caballo que hace cien años se hundió en la zona de Las Murciélagas.

Con estos poderes y misterios, el título de pueblo mágico es más que merecido. Aunque para misterio, el del nombre del pueblo. ¿Por qué se llama Cabeza la Vaca? Al famoso maestre Cabeza la Vaca lo descartamos como origen porque medio siglo antes de que él existiera, ya se llamaba así el pueblo, que era famoso por lo bien que voceaban en las cacerías sus vecinos. Esa destreza los llevó al 'Libro de montería' de Alfonso XI antes de 1350. Y no se sabe más.

Sean ustedes escépticos o sean crédulos, una excursión a Cabeza la Vaca merece la pena. Están sus calles bonitas, su iglesia preciosa, su plaza de toros abaluartada y Casa Vicente, ese templo de la gastronomía popular donde los platos de setas, de carnes ibéricas o de judías con conejo y morcilla son brujería, misterio y magia pura.