Buxadé carga contra Higuero: «Se apega al sillón»

Uno de los hombre fuertes dentro del grupo político Vox, Jorge Buxadé, ha criticado este viernes la decisión de Ignacio Higuero de permanecer en la ... Junta de Extremadura. El líder de la formación de ultraderecha en Bruselas cree que el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural «se apega al sillón» y no se ha unido a la «defensa de los principios y de las políticas» del partido, si bien ha demostrado «comprensión desde el punto de vista personal».

«Él se quiere quedar como consejero y por tanto se apega al sillón, se apega a la posición de poder como consejero, pero repito que lo entiendo y lo entendemos todos en el Comité Ejecutivo Nacional», ha explicado el dirigente de Vox en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, al ser cuestionado por la decisión del consejero que designaron en Extremadura de desobedecer a su partido. Higuero también se ha mostrado comprensivo con la decisión tomada por Abascal: «Entiendo el giro de Vox pero no lo comparto», ha alegado este viernes en la comparecencia junto a María Guardiola.

Fuera de Vox

Buxadé ha asegurado que Higuero ya no forma parte de Vox «porque Vox no está en esos gobiernos con el PP», dado que para el partido dirigido por Santiago Abascal «la política inmigratoria en España no la puede dictar (Pedro) Sánchez». «Sánchez y Von der Leyen le dictan la política inmigratoria a Feijóo, y este la impone a los presidentes regionales de los gobiernos de coalición del Partido Popular», ha agregado.

Ignacio Higuero, que fue designado por Vox en virtud del acuerdo de gobierno que mantenían PP y Vox en Extremadura, continuará en el puesto de consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, después de trasmitirle a la presidenta extremeña, María Guardiola, «su firme voluntad de seguir sirviendo a los extremeños al frente de la Consejería», algo valorado por la dirigente 'popular' como «un paso valiente y comprometido».

Higuero ya anunciado que se dará de baja de Vox, partido en el que no ha militado ni siquiera un año tras ser militante tan solo desde septiembre de 2023.

Comunidad Valenciana

Preguntado por la reacción del ahora exvicepresidente de la Generalitat valenciana, José Vicente Barrera, ayer tras la decisión de Abascal de romper los pactos autonómicos con el PP, Buxadé se ha limitado a decir que «es normal que estuviese triste» e incluso no quisiera saludar al líder de Vox, pero que lo hacía «por la decisión del PP de poner fin a un Gobierno» que estaba funcionando.

«El señor Barrera, como todos, nos abrazamos a Santiago Abascal, mutuamente, es normal, lo que hacen los españoles en una reunión en familia (...) y el señor Barrera es normal que estuviese triste, pero por la decisión del PP, de Feijóo, del presidente regional de Valencia (Carlos Mazón) de poner fin a un Gobierno que ayer había aprobado la Ley de Concordia, por ejemplo», ha expresado.