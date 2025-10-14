La brecha entre los nuevos jubilados de Extremadura y España se reduce a 156 euros

El importe de las pensiones de jubilación extremeñas reduce con lentitud la brecha que lo separa con el que se percibe en otras comunidades autónomas. ... El principal motivo es que las personas que se jubilan en la región lo hacen con prestaciones cada vez más elevadas y no solo por las revalorizaciones que se aplican a las nóminas de los jubilados, también porque van accediendo al retiro laboral profesionales que han tenido trabajos de mayor cualificación, con salarios más altos y que, por tanto, han cotizado más.

Actualmente, la pensión media de jubilación que se percibe en Extremadura es de 1.276,52 euros mensuales, según los datos del Ministerio de Seguridad Social para septiembre. Una cuantía que no llega a representar el 85% del promedio que se cobra en el conjunto del país: que se fija en 1.508,70 euros, siempre en el caso de las nóminas de los jubilados. La brecha supera los 230 euros y es la mayor del sistema, ya que las jubilaciones de los extremeños siguen siendo en conjunto las más reducidas de entre todas las comunidades autónomas. Por ejemplo, el promedio se eleva por encima de los 1.730 euros en Madrid y roza los 1.840 euros al mes en País Vasco.

Sin embargo, entre los nuevos jubilados, esa distancia se acorta. Las jubilaciones que comenzaron a pagarse en agosto –el último periodo del que hay datos– en Extremadura lo hicieron con un importe promedio de 1.482,48 euros, que significa el 90,4% de la media de las altas en el conjunto del país, que fue de 1.639,12. Es decir, la brecha que separa a Extremadura del resto de España entre las nuevas jubilaciones y las del conjunto del sistema se reduce en casi seis puntos porcentuales y para los trabajadores recientemente jubilados se queda en 156 euros.

El retiro laboral de profesionales con empleos de mayor cualificación y salarios más altos eleva la media de las prestaciones

Es una reducción potente, que viene de la mano principalmente del fuerte avance de las nóminas de los pensionistas extremeños. Un proceso que otros territorios vivieron con aterioridad. En agosto de 2024, la media del importe de las nuevas jubilaciones en la región fue de 1.377,59 euros: el salto en los últimos doce meses ha sido superior a los 100 euros.

Hace un año la distancia con el promedio nacional, que se situó en cerca de 1.619 euros, era superior a los 240 euros. Con lo que se ha recortado en unos 85 euros; más de un 35%.

Es cierto que en Extremadura se jubilan en torno a 600 personas al mes, lo que da lugar a que pueda haber variaciones más importantes en la pensión media de acceso a la jubilación que en el conjunto del país, donde los cerca de 30.000 nuevos jubilados de cada mes aportan más estabilidad a las cifras. Pese a ello, es significativo que mientras que en el conjunto de las pensiones en vigor, las nóminas de jubilación extremeñas continúen siendo las más reducidas del país, entre los nuevos jubilados de agosto Extremadura la pensión media extremeña ya no es la más baja y supera, por apenas dos euros, a Andalucía.

Autónomos y régimen general

Mucho más reducida es la brecha regional en las pensiones de los autónomos. También las nóminas son muy inferiores a las que perciben los jubilados que han estado dados de alta en el régimen general (asalariados por cuenta ajena).

El importe medio de las jubilaciones de los autónomos extremeños es de 940 euros, que es superior al de otras tres comunidades. Supone esa cuantía el 93% de los 1.010 euros de promedio nacional para este grupo. En este caso, la diferencia es de apenas 70 euros. Nada que ver con los más de 280 euros de distancia que existen en el régimen general.

El peso de los autónomos en las pensiones de jubilación extremeñas es elevado. Representan el 23% del total, ya que son 32.871 las que estaban en vigor al iniciar el pasado mes de septiembre, frente a las 107.690 del régimen general.