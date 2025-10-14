HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varios jubilados reservan viajes del Imserso en una agencia a mediados de la semana pasada. Hoy

La brecha entre los nuevos jubilados de Extremadura y España se reduce a 156 euros

Las personas que accedieron a la jubilación el pasado mes de agosto en la región lo hicieron con una pensión promedio de 1.480 euros

José M. Martín

José M. Martín

Badajoz

Martes, 14 de octubre 2025, 07:37

Comenta

El importe de las pensiones de jubilación extremeñas reduce con lentitud la brecha que lo separa con el que se percibe en otras comunidades autónomas. ... El principal motivo es que las personas que se jubilan en la región lo hacen con prestaciones cada vez más elevadas y no solo por las revalorizaciones que se aplican a las nóminas de los jubilados, también porque van accediendo al retiro laboral profesionales que han tenido trabajos de mayor cualificación, con salarios más altos y que, por tanto, han cotizado más.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dimite el presidente del PP de Alburquerque y deja su acta como concejal
  2. 2 La Policía Local detiene a dos menores como presuntos autores del incendio que quemó cuatro coches en Badajoz
  3. 3

    «Necesitamos acercar la parroquia a los vecinos de una zona de Badajoz que crece muchísimo»
  4. 4 La Lotería Nacional deja parte del primer premio en varias localidades de Extremadura
  5. 5 Dos heridos al chocar su coche contra un árbol en el Cerro del Viento de Badajoz
  6. 6

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  7. 7

    Llegan las primeras sanciones del año por quemas prohibidas de rastrojos en Extremadura
  8. 8 Muere una niña de un año en el entorno de la iglesia de El Palmar de Troya
  9. 9 Muere el histórico periodista Luis Ángel de la Viuda a los 93 años
  10. 10

    El SES detecta cáncer de mama en cuatro de cada mil mamografías del cribado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La brecha entre los nuevos jubilados de Extremadura y España se reduce a 156 euros

La brecha entre los nuevos jubilados de Extremadura y España se reduce a 156 euros