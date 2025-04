La borrasca Garoé deja más de cien litros en dos días

El viernes, el único día en el que el agua no será protagonista

No es que no vaya a caer nada, pero lo cierto es que el viernes será el único día en el que la lluvia no visite de forma general la región. Se focalizará sobre todo en el nordeste regional y apenas aparecerá en el conjunto de Extremadura. Eso sí, se confirman los pronósticos de que las lluvias regresarán de forma general a territorio extremeño durante el sábado y el domingo. Y es muy posible que sigan el lunes. En principio, serán menos abundantes que la de este inicio de semana. Además, se mantienen las suaves temperaturas máximas y también las mínimas. No hay rastro, a la vista, de frío apreciable en la región.