Borja González: «Ahora vivo de esto, pero el mundo del cómic es precario»

Borja González Hoyos estudió en el instituto Reino Aftasí de Badajoz, que imparte bachillerato artístico y es donde terminan de perfilarse muchos artistas de la ... ciudad. Pero antes, en el colegio, su aprendizaje iba hacia otros derroteros. Él era de los que se sentaba al fondo para poder dibujar en su pupitre de manera clandestina mientras la lección del maestro sonaba de fondo. Este viernes, a la hora de comer, ha recibido una llamada del ministro de Cultura, Miquel Iceta, para anunciarle que había ganado el Premio Nacional de Cómic. «Me ha pillado cociendo unas patatas en casa, la verdad es que no lo he visto venir», ha confesado esta misma tarde a HOY en mitad de una tarde de locos atendiendo llamadas.

Además de los 30.000 euros que otorga el premio, el más suculento de los que se reparten en España y que Borja González (Badajoz, 1982) reconoce no le viene nada mal, él cree que este reconocimiento llega en el momento justo. «Lo he recibido con alegría porque en apenas quince días sale el siguiente libro, con lo cual el 'timing' sale perfecto y se cierra así una especie de trilogía». Ese cómic que está a punto de ver el mercado es 'El Pájaro y la serpiente', pero el Premio Nacional lo ha recibido por 'Grito nocturno' (Ed. Reservoir Books), el segundo de la trilogía 'Las tres noches' y del cual el jurado ha destacado «la lírica, el surrealismo y la elegancia y exquisita (...) Una obra de carácter neogótico en la que destacan la fuerza y la vitalidad de sus protagonistas femeninas».

Ampliar 'Grito nocturno', de Borja González.

Preguntado por qué sus personajes no suelen tener cara respondía que «hace unos años, cuando empecé a definir este estilo visual, no le daba mucha importancia. Tampoco tienen manos ni pies, pero no fue intencionado, es solo que encaja con el estilo de mi trabajo y con las historias que suelo contar, con esos personajes que no entienden el mundo que les rodea. Aunque al principio no le daba mucha importancia, creo que no ver expresiones faciales ayuda a entrar en la historia.», explica sobre su estilo autodidacta un artista que hace sus dibujos a plumilla en tinta china y blanco y negro y luego le añade los colores de manera digital.

-¿Está de acuerdo con todos los argumentos que ha dado el jurado para premiarlo o le falta alguno?

-Sí, claro que estoy de acuerdo. Con todo lo bonito que me digan estoy de acuerdo (ríe). Lo más llamativo diría que es ese punto onírico que siempre llama la atención a la gente, entre gótico y urbano. El grafismo, el estilo visual, eso es lo que suele ser lo que llama la atención en mi obra y con 'Grito nocturno' no es diferente.

-¿Novelista gráfico, artista visual o dibujante de cómic?

-A mí me gusta historietista, quizás porque no solo hago los dibujos sino porque también escribo las historias.

-Ha impartido talleres, ¿qué tipo de respuesta recibe entre quienes se acercan a aprender de usted?

-Depende de cada taller, pero a lo largo de los años los he impartido en institutos, colegios, centros culturales. Los hay para niños que no saben quién soy ni tiene por qué saberlo e intentan divertirse y ya está, y luego adolescentes, así que cada taller es un mundo. Disfruto cuando hay una, dos o tres personas interesadas, pero tampoco es una ocupación que yo tenga.

-¿Puede vivir exclusivamente del cómic?

-Ahora vivo de esto, pero tampoco es que sea un negocio muy boyante. En realidad yo me pude dedicar solo a esto desde 2012 desde que hice 'The black holes', con Reservoir Books. Pero en general el mundo del cómic es bastante precario, aunque yo tengo suerte de que trabajo para el mercado francés y los adelantos son más altos. Pero no conozco a muchos que vivan de esto. Cuando empiezas a trabajar en un libro necesitas unos adelantos y luego ya cuando si se vende pues gracias a los 'royalties' puedes ganar más.

-¿Es dueño del proceso desde el principio hasta el final o le marcan temas o estilos?

-No, yo hago lo que hago y elijo los temas, no atiendo encargos.

En su casa su padre ya dibujaba y reconoce que a él siempre le han animado a hacerlo, aunque llegado a una edad reconoce que había cierta preocupación sobre cómo se ganaría la vida. «Yo no estudié Bellas Artes y después de instituto estuve un tiempo dando bandazos», explicaba hoy. Ahora Borja González vive cerca del parque de Castelar en Badajoz con su pareja Mayte Alvarado, otra extremeña que también se dedica al cómic y que en 2021 publicó 'La isla' (Reservoir Books), su primer cómic largo. De hecho, han realizado proyectos juntos como 'El verano del cohete'. Ese parque de Castelar no es un parque cualquiera y además de un encanto especial por su diseño tiene una escultura de la escritora Carolina Coronado que diseñó el artista Antonio Juez. Esto le dio pie a Borja González para poner en pie uno de sus trabajos, como señaló en una entrevista en 2014, cuando Juez protagonizo su 'Boca del lobo'. En ese cómic cuenta en un ambiente gótico el encuentro del pintor con Carolina Coronado en el parque de Castelar. El argumento daría para una novela voluminosa, pero Borja la dibujó en cómic y el libro se convirtió en uno de los más vendidos de la Editora Regional.

Preguntado sobre otros artistas punteros en Extremadura que él admire, el reciente ganador del premio nacional de Cómic cita a otros pacenses como su propia pareja, Raulowsky o Fidel Martínez, «un autor con trayectoria», dice, igual que no pasa por alto la carrera de Fermín Solís, y añade a María Ramos, Roberto Masot, así como a la editorial independiente Aristas Martínez, fundada en 2010.

-¿En qué punto diría que está hoy el sector del cómic en España?

-El sector no es que sea un medio de expresión muy popular como no lo es casi ningún medio impreso, ya que apenas existen ya los kioscos, pero dentro de ese mercado en los últimos años he notado que hay más interés en España por el cómic, aunque no lo suficiente para vivir de manera holgada.

-Tiene abiertos varios perfiles en redes sociales (4.770 seguidores en Instagram a día de hoy), ¿cree que esas herramientas donde sirven para hacer llegar al público sus obras?

-Sí, las redes sociales pueden ser aliados porque la corriente de información está ahí, aunque no creo que sea obligatorio tenerlas porque se da la falacia de que 2.000 'me gusta' no son 2.000 libros. Lo bueno que tienen, eso sí, es que los libros hacen ruido cuando salen, pero gracias a esas redes sociales te conoce más gente entre libro y libro, para eso están bien. (40 seguidores más en lo que se ha tardado en redactar esta entrevista).