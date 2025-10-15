Últimos días para solicitar el Bono Cultural Joven 2025: cómo hacerlo Solo se aceptarán solicitudes hasta el día 31 de octubre

Judith Rueda Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:07

El Bono Cultural Joven ha alcanzado en esta cuarta edición 317.889 solicitudes, de las cuales, 6.800 pertenecen a jóvenes extremeños nacidos en el 2007. En Badajoz se han registrado 4.439 solicitudes, mientras que en Cáceres el número ha sido algo más bajo, con 2.359 solicitudes.

Qué es el Bono Cultural Joven

Una ayuda de 400 euros que concede el Gobierno a jóvenes que hayan cumplido o vayan a cumplir 18 años, con intención de que sean usados para productos, servicios y actividades culturales. Este bono se trata de una tarjeta prepago, digital o física que cuenta con tres categorías de gasto:

Productos físicos (libros, prensa o discos): 100 euros.

Productos digitales (suscripciones a plataformas, prensa digital, podcast o videojuegos en línea): 100 euros

Artes escénicas (teatro, danza, ópera, etc): 200 euros

¿Cómo se solicita el Bono Cultural Joven?

Para solicitar el Bono Cultural Joven es necesario crear una cuenta en la página oficial bonoculturajoven.gob.es y verificarla mediante tu correo electrónico. Si la cuenta no está verificada, no se podrá iniciar ni continuar la solicitud.

Se puede solicitar de dos maneras:

- Por ti mismo, realizando todo el proceso personalmente.

- A través de un adulto representante, para lo cual se debe completar un formulario de representación disponible en la web.

En ambos casos es obligatorio contar con Cl@ve o Certificado digital para identificarte y completar la solicitud.

Pasos a seguir:

Accede a la web y crea tu cuenta.

Verifica tu correo electrónico.

Elige la modalidad de solicitud (personal o con representante).

Si es con representante, completa y envía el formulario correspondiente.

Identifícate con Cl@ve o Certificado digital.

Rellena todos los datos solicitados y envía la solicitud.

Guarda cualquier comprobante o confirmación que te dé la web para tu registro.

¿Quiénes tienen derecho a esta ayuda?

Los jóvenes que hayan cumplido o vayan a cumplir 18 años este 2025, de nacionalidad española, con residencia legal en España, sean solicitantes de asilo, desplazados temporales o extranjeros ex tutelados.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística estos últimos son 10.800 potenciales beneficiarios de los 534.526 potenciales beneficiarios totales en todo el país.

