La berrea en Monfragüe se ha convertido en «un esperpento de tal magnitud que los turistas se van horrorizados y muchos alojamientos de la zona ya no recomiendan a sus huéspedes visitar el parque nacional en esta época». Lo dice Emdemo, la Asociación Empresarial ... de Monfragüe que agrupa a más de cuarenta negocios y profesionales de alojamientos, hostelería, actividades deportivas y de naturaleza, artesanía y productos agroalimentarios que trabajan en los 14 pueblos de la Reserva de la Biosfera y su entorno.

La oficina de muchos de ellos es el campo, las fincas en las que viven los ciervos que en esta época del año berrean para dejar claro a los de su sexo que esas hembras que están junto a él son suyas. Ese pelea por formar los harenes se disputa al amanecer y el atardecer, y más que verla, se escucha. Los animales repiten una y otra vez ese sonido durante horas y días, en un esfuerzo que llega a agotarles. Es un espectáculo natural limitado a esta época del año, a unas pocas semanas que siempre han sido temporada alta para las empresas de la zona. Pero «si esto sigue así, se convertirá en una época en la que no se podrá trabajar», avisa Emdemo.

Ampliar Un macho berrea en una finca del parque nacional extremeño. HOY

«Haciendo balance de las últimas temporadas turísticas de berrea, llegamos a la conclusión de que cada año, en vez de atraer visitantes y madurar como recurso turístico, es un esperpento de mayor magnitud». «Los turistas –asegura la asociación– se van horrorizados, y las empresas de observación de fauna tienen que irse a trabajar a otros espacios, porque en la zona de uso público del parque nacional es imposible».

«He llegado a ver adultos cargando bebés a medio metro de los cuernos del ciervo» Alejandro Palomo Presidente de la Asociación Empresarial de Monfragüe

«A pesar de ser uno de los espacios protegidos más importantes de Europa en términos de biodiversidad y conservación, Monfragüe se transforma durante la época de berrea en un espacio en el que todo vale, en el que saltarse las leyes es la tónica habitual y en el que la saturación y los comportamientos de los visitantes afectan negativamente a la conservación del espacio y de las especies que habitan en él».

Esas conductas que han generado esta situación se pueden ver cualquier noche, en particular las del fin de semana, y son de sobra conocidas por quienes se mueven con frecuencia por el espacio natural más protegido de Extremadura.

«Falta vigilancia»

«Es normal –concreta la asociación empresarial ver arcenes saturados de coches, haciendo que sea imposible circular por algunas carreteras; también personas dando de comer a los ciervos pese a estar prohibido al tratarse de fauna salvaje; merenderos junto a colonias de aves con música, luces y fiesta; personas andando fuera de los caminos habilitados persiguiendo ciervos y fauna salvaje; conductores y copilotos alumbrando a los animales con faros desde las ventanillas de sus vehículos...».

Ampliar Un ejemplar de la especie, en una de las zonas más transitadas del espacio protegido, acostumbrado ya a la presencia humana cercana. HOY

Este es el día a día en el parque nacional en estas fechas, asegura el colectivo de empresarios, que ha dado el paso de «denunciar públicamente la gestión de las administraciones y entidades competentes». Les reprocha «la falta de vigilancia y la tolerancia a los incumplimientos de las leyes». Con un agravante: ni siquiera es difícil encontrar a los infractores, porque es de dominio público cuándo y dónde se producen estas demostraciones de incivismo y conductas contrarias a la normativa vigente.

«Todos sabemos en qué puntos del parque nacional ocurren estas cosas a cada minuto, no entendemos por qué se permiten y no se sancionan», apunta el colectivo, que insta «a las administraciones competentes a dejar de mirar hacia otro lado, reforzar la vigilancia y hacer cumplir las leyes que protegen la fauna y la flora, que es el recurso más importante del parque nacional». La situación, además, no es ni mucho menos nueva, aseguran.

«Acercarse a un animal salvaje es una acción peligrosa, puede asustarse y en su huida, causar un accidente» Julián Cendrero Sociedad Extremeña de Zoología

«Hace varios años –explica la asociación– que las empresas que trabajan habitualmente en Monfragüe han tenido que buscar otras zonas donde desarrollar sus actividades en unas fechas que deberían ser temporada alta». «Es una vergüenza –opina el colectivo– que los turistas vean el parque nacional como una feria descontrolada». «Para muchos, la berrea es el hazmerreír de la gestión del parque nacional», añaden los empresarios, hartos de esta realidad que les toca padecer y que denuncian.

«Al permitir esto, los organismos públicos dan la espalda a los habitantes y empresas de la zona –critica Emdemo–. Por esto, instamos a las autoridades competentes a realizar un plan de control de visitantes específico para estas semanas, para evitar la saturación, aumentar la vigilancia y dar la orden de sancionar infracciones y así cumplir la ley, en pro de la conservación y de la mejor del recurso turístico que representa el espacio protegido».

«Un peligro aún mayor en la berrea»

«He llegado a ver adultos cargando bebés a medio metro de los cuernos de un ciervo». Lo cuenta Alejandro Palomo, que regenta la empresa Viendo Verde y preside Emdemo. Él recuerda que «estar tan cerca de un animal salvaje, muchas veces solo para sacarse la foto, es una ilegalidad por ser fauna salvaje, además de un peligro grande en cualquier época del año, más aún durante la berrea, por estar el macho en celo».

Lo refrenda Julián Cendrero, de la Sociedad Extremeña de Zoología, que explica que «aproximarse a un animal salvaje es una acción de riesgo nada recomendable». «Puede ocurrir por ejemplo que el ciervo se asuste y salga corriendo, y en esa huida al sentirse atacado, ocasione un accidente que cause daños a personas y también a él mismo». «Tocar y por supuesto alimentar a un animal salvaje –concluye Cendrero–, y en Monfragüe hemos visto gente haciendo la barbaridad de dar de comer a ciervos, es una ilegalidad, es negativo para la conducta natural del animal y es además una acción peligrosa».