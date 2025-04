Bendodo sobre las amenazas de Vox de romper: «Ellos verán lo que hacen»

El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez «no puede pretender que la oposición ... le haga el trabajo» en relación a los menores migrantes no acompañados o a la financiación autonómica

De esta manera se ha pronunciado Bendodo a preguntas de los periodistas este miércoles en Badajoz, después de que Vox haya amenazado en varias ocasiones con romper con el PP en los gobiernos autonómicos que acepten el reparto de estos menores. El PP extremeño ha asegurado que cumplirá con la legislación.

Según Bendodo, los anuncios que pueda hacer la formación de Santiago Abascal los tiene que valorar dicho partido. «Ellos sabrán lo que hacen y lo que quieren hacer en cada uno de los gobiernos», ha apuntado.

En cualquier caso, ha reiterado que se trata de un tema, el del reparto de menores migrantes, que es el Gobierno el que tiene que aportar soluciones. «Lo que el Gobierno no puede pretender es que la oposición le haga el trabajo, y no solo me refiero al caso de los 'menas', me refiero a la financiación autonómica también, o cualquier otra cuestión», ha remarcado. «No es qué proponemos, no, usted es el Gobierno y nosotros somos la oposición», ha recalcado en Badajoz.

De este modo, ha abogado por esperar a la reunión del día 10 de la Conferencia Sectorial «a ver qué pone sobre la mesa el Gobierno». «El PP, evidentemente, va a ayudar en estas cuestiones porque estamos hablando de niños, pero el Gobierno está intentando politizar la cuestión».

Junta directiva regional

Bendodo participó la tarde del martes en la reunión de la Junta directiva regional del PP, donde aseguró que Pedro Sánchez «es incapaz de traer el AVE a Extremadura» y destacó el triunfo de los populares el pasado 9-J. «No ha sido una casualidad», indicó, para subrayar el buen trabajo que a su juicio está haciendo María Guardiola al frente de la Junta.

Por su parte, la presidenta de la comunidad calificó la junta directiva de «histórica» por ser la primera después del triunfo en las europeas, que según dijo confirma el «deseo de cambio» de los extremeños.