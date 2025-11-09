Belarra: Los incendios «se apagan con prevención»

Redacción BADAJOZ. Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se dirigió ayer a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, para apuntar que los incendios forestales «se apagan con prevención», algo que, añadió, «no es lo que está haciendo» la líder del Ejecutivo autonómico.

Durante una visita a la Feria Internacional de Apicultura y Turismo de Caminomorisco, subrayó que «los bomberos no son plazas, son personas, y es imprescindible que se proteja a quienes se jugaron la vida este verano para proteger a los extremeños».

A renglón seguido, la secretaria general de Podemos puso en valor el trabajo desarrollado para sacar adelante el Estatuto del Bombero Forestal. Añadió que, en caso de que la candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, llegue al Gobierno de la Junta de Extremadura, hará que los bomberos forestales trabajen «durante todo el año en buenas condiciones laborales».

Este modelo es «posible» y se constituye como el «opuesto» al del Partido Popular, reivindicó Belarra.