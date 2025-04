Bazaga: «En Extremadura no existe turistificación»

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, ha asegurado que Extremadura no sufre turistificación en «ningún punto» y ha destacado que el ... crecimiento turístico de la región es «muy sostenido» y «muy sostenible».

«Ojalá tuviéramos que expulsar de alguna manera tanto oferta como demanda. No es nuestro caso. Estamos teniendo un crecimiento de turismo muy sostenible, muy sostenido por las propias localidades, ayuntamientos y la sociedad, que es quien ampara este turismo, y no tenemos ningún problema de este tipo», ha justificado.

En cuanto a las competencias, la consejera ha explicado que las mismas están «muy claramente definidas», ya que el Gobierno central se encarga de la seguridad y del registro de pasajeros y las comunidades de la promoción turística y de la apertura de establecimientos, recoge Europa Press.

«Todo esto que puede parecer un galimatías en Extremadura no lo es. Lo hacemos de una forma coordinada, moderada, consensuada, de norte a sur, de este a oeste. No tenemos ese problema», ha reiterado Bazaga en la rueda de prensa en la que se ha presentado la 27 edición de 'Los Conversos' de Hervás.

Alojamientos turísticos

Sobre los alojamientos turísticos que están al margen de la ley, la consejera ha indicado que la Dirección General de Turismo combate esta problemática con el servicio de inspección, realizando más recomendaciones o sugerencias que sanciones.

En este punto, ha aprovechado para remarcar que legalizar los alojamientos sigue un trámite «muy simple y que beneficia absolutamente a todos».

Asimismo, y preguntada por si el Gobierno estatal introdujera medidas en relación a los alquileres turísticos, Bazaga ha insistido en que un gobierno «sano» y que «gobierne con naturalidad» tendrá siempre en cuenta a las comunidades autónomas.

«Para eso se hacen las sectoriales, para que nosotros demos nuestra opinión directa de lo que ocurre. Y un Gobierno autonómico, si es sano y natural, también tendrá en cuenta lo que dicen sus municipios, que es lo que hacemos nosotros», ha aseverado.

Por ello, ha recalcado que «este momento no es para Extremadura», toda vez que la región no tiene ese problema. «Si llegara algún tipo de decretazo que nos obligara a hacerlo, pues si nos obliga tendremos que asumirlo, lógicamente. Pero yo creo que este tipo de decisiones estándar no suelen beneficiar a todos. Se tiene que hacer conforme a la realidad de cada una de las comunidades», ha opinado. «No estamos ni en un 30 por ciento de la capacidad que tiene Extremadura para tener turismo, para tener inversiones en turismo, para tener alojamientos abiertos».

«Si nos obligan, acataremos. Siempre lo ha hecho la Junta de Extremadura. Pero yo creo que hay que escuchar a las comunidades autónomas y las comunidades autónomas a los ayuntamientos», ha precisado.

Perspectivas «optimistas» para la campaña turística

«Crecemos constantemente en turismo nacional e internacional y se prevé un buen verano», ha indicado Bazaga, quien además ha subrayado que se va consiguiendo que no se rechace Extremadura al asociarla en verano al calor.

También, y sobre los datos por provincias, la consejera ha expuesto que el mayor número de establecimientos en Extremadura se localizan en la provincia de Cáceres, lo que «siempre distorsiona un poquito» los datos de crecimiento.

Así, y sobre la provincia pacense, ha destacado el trabajo que se está haciendo en zonas como Siberia, que está «funcionando de maravilla», el entorno de Zafra o Mérida.

«Nuestra valoración positiva, esperamos, y me dice el sector privado, muy optimista, que está en cerca del 60-70 por ciento en julio y rozando el 85-90 por ciento en agosto. El última hora saben que funciona muy bien, yo creo que va a estar muy bien», ha señalado.